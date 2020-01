Ari Behns far om tapet av sønnen: – Ari var ikke alene da han valgte å avslutte livet

I stedet skulle han reise til Larkollen i Moss for å feire jul sammen med foreldrene sine. Men også dette måtte Ari Behn avlyse.

Da bestemte faren, Olav Bjørshol, seg for å kjøre til sønnens bolig i Lommedalen i Bærum for å være sammen med ham på julekvelden.

– Det var jeg som fant ham. I dag er jeg svært takknemlig for at jeg fikk være hos ham, forteller faren til Se og Hør.

– Vi valgte å si det som det var

I intervjuet forteller Ari Behns foreldre, Marianne Behn (66) og Olav Bjørshol (67), om tapet av sønnen og om hvorfor de valgte å være åpne om selvmordet.

– Ari var er en kjent person. Vi valgte å si det som det var for ikke å skape spekulasjoner, og med håp om å kunne være til hjelp for andre, forteller Marianne Behn.

Faren: – Ari var ikke alene



For faren var det viktig å fortelle omverdenen at sønnen på en måte hadde forsonet seg med at livet snart ville være over, og at Ari Behn ikke døde i ensomhet.

– Ari var ikke alene da han valgte å avslutte livet, forteller faren til Se og Hør.

Ari Behn var gift med prinsesse Märtha Louise fra 2002 til 2016. Sammen har de døtrene Maud Angelica (født i 2003), Leah Isadora (født i 2005) og Emma Tallulah (født i 2008).

– Kjære Ari. Vi skulle vært sammen i julen og feiret. Vi hadde gledet oss alle sammen. Du er og vil fortsette å være dypt savnet, Ari. Og jeg kjenner på en sorg over at du aldri riktig forsto hvor elsket du var, skrev prinsesse Märtha Louise i sin siste hilsen på Instagram.

«Pappa må ha vært så sliten at han må ha følt at han ikke hadde noen annen utvei enn å gå ut av denne verden. Men der tror jeg han tok feil».

– Over lang tid så vi deg gradvis bli borte

Hun fortalte at en «usynlig sykdom tok mer og mer overhånd», og at trebarnsfaren den siste tiden var en skygge av seg selv.

– Over lang tid så vi deg gradvis bli borte, men vi holdt fast i troen på at dette skulle gå bra. Familien din kjempet for deg. De har stått der for deg dag og natt. Vi holder deg i kjærlighet, Ari, og går videre med dine ord: Hver dag er en fest og du er et smykke, skrev prinsessen.

Kongen: – Av og til er ikke livet til å holde ut

I sin nyttårstale fortalte Kong Harald at kongefamilien er sterkt preget av Ari Behns dødsfall, men at det varmer å oppleve folks medfølelse.

– Av og til er ikke livet til å holde ut. For enkelte blir det så mørkt at ingenting hjelper. Ikke engang kjærligheten til sine aller nærmeste. Noen ser ingen annen utvei enn å forlate livet. De som står igjen må leve videre. Fattigere, uten den de var glad i. Det beste vi kan gjøre, er å være der for hverandre, se hverandre, huske å gi hverandre de gode ordene. Og bære hverandre om det trengs, minnet Kongen om.

Om du har det vanskelig eller kjenner noen som har det vanskelig, be om hjelp! Ring en venn, snakk med familien din, gå til fastlegen eller ring Mental Helses hjelpetelefon: 116 123, Røde Kors: 80033 321 eller Kirkens SOS: 22400040.

