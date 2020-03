Barna som ble bortført og kom tilbake

Bortføringssaker der barn er involvert skaper ofte store overskrifter. Noen ender i tragedie eller forblir uløst. Men det finnes flere saker der kidnappingsofferet har gjenvunnet friheten.

Jayme Closs: Tatt på tredje forsøk



I januar 2019 ble amerikaneren Jake Thomas Patterson (22) pågrepet og siktet for dobbeltdrap og bortføring i Wisconsin i USA. Patterson hadde drept foreldrene til 13 år gamle Jayme Closs 15. oktober året før og deretter bortført henne. Bortføringen skal ha vært nøye planlagt. Patterson skal ha prøvd å kidnappe henne flere ganger før han lyktes på tredje forsøket.

Patterson tvang 13-åringen til å bo under sengen sin. Da han var ute av huset, satte han kasser og vekter rundt slik at hun ikke skulle komme seg ut. 88 dager etter at hun forsvant, ble Closs funnet av en forbipasserende kvinne i byen Gordon.

I mai i fjor fikk Patterson to livstidsdommer i fengsel for begge forholdene. I en uttalelse som ble lest opp på dagen ett år etter at drapene og kidnappingen fant sted, takket Closs for støtten hun hadde fått fra hele landet etter den tragiske hendelsen.

«Jeg er veldig glad for å være hjemme og tilbake til aktivitetene som gir meg glede. Jeg elsker å henge med alle vennene mine, og jeg føler meg sterkere hver dag», ønsket Closs å formidle i kunngjøringen som ble lest opp av hennes advokat.

Elizabeth Smart: Bortført av gatepredikant

Natt til 5. juni 2002 våknet den da 14 år gamle Elizabeth Smart og lillesøsteren Mary Katherine av at en mann hadde tatt seg inn på soverommet deres. Med en kniv i hånden truet han Elizabeth ut av senga og forsvant med henne inn i natten.

En storstilt politijakt fulgte mens mediene verden over fulgte spent med. Men til tross for leteaksjonen, klarte man ikke å finne 14-åringen.

Elizabeth var blitt kidnappet av den hjemløse gatepredikanten Brian David Mitchell som tvang henne med seg opp i fjellene bak huset hvor de etter flere timer kom til en provisorisk leirplass. Der møtte hun Mitchells kone som beordret henne til å kle av seg.

– Hun tok meg med inn i teltet og tvang meg til å skifte klær. Så reiste hun seg opp og gikk. I neste øyeblikk var mannen der og fortalte meg at jeg var kona hans. Så voldtok han meg , har Elizabeth uttalt i et intervju fra 2016.

Elizabeth Smart fotografert i forbindelse med et panel hun deltok i juli 2017. Foto: Richard Shotwell/Invision / AP

Etter ni måneders tortur og voldtekt ble hun omsider reddet da en marineveteran merket seg den merkelige trioen mens de var innom en Burger King og ringte politiet.

I dag er Elizabeth 32 år gammel og har tre barn med ektemannen Matthew Gilmour.

Jaycee Dugard: Ble tobarnsmor i fangenskap

11 år gamle Jaycee Dugard var på vei til skolebussen hjemme i South Lake Tahoe 10. juni 1991 da hun ble bortført av ekteparet Phillip Garrido og Nancy Bocanegra. De holdt henne innesperret i små rom, og den lille jenta ble utsatt for overgrep nærmest daglig. Voldtektene gjorde at hun fødte et barn i en alder av fjorten, tre år senere ble hun tobarnsmor.

Sammen med sine to døtre, ble Jaycee isolert i en bakgård i årevis. Først da jentene var blitt elleve og femten år gamle, ble de omsider funnet og sluppet fri fra fangenskapet – 18 år og to måneder etter at Jaycee var blitt kidnappet.

Den 2 juni 2011 ble Phillip Garrido dømt til 431 års fengsel, mens hans kone ble dømt til mellom 36 år og livstid.

VIDEO: I dette intervjuet fra 2012 forteller Jaycee Dugard om hvordan hun prøver å ta livet tilbake etter at hun ble kidnappet som 11-åring

William og Shawn: Lette etter ett savnet barn – fant to

I januar 2007 var to politimenn ute og lette etter trettenåringen William Ownby da de la merke til en bil som passet til beskrivelsen på et kjøretøy som ble sett da Ownby forsvant. Da Devlin kom ut for å kaste søpla, kontaktet politimennene han og stilte ham spørsmål. Oppførselen hans vekket politimennenes mistanke. Mens Devlin var på jobb, slo derfor politiet til mot bostedet hans.

Der fant de den savnede trettenåringen. Men til sin store overraskelse fant de også den femten år gamle Shawn Hornbeck som hadde vært savnet i fire år og tre måneder.

I løpet av årene i fangenskap hadde han hatt tilgang til mobiltelefon og internett, han hadde fått være utendørs og leke med jevnaldrende. Flere av naboene hadde trodd at Devlin var Hornbecks far.

Shawn Hornbeck, Pam Akers Shawn Hornbeck sammen med moren Pam Akers etter at femtenåringen kom til rette i 2007. Foto: AP / Tom Gannam

Devlin ble dømt til tre livstidsdommer og ytterligere 170 år i fengsel. Shawn Hornbeck har foreløpig ikke ønsket å gi noen intervjuer, men har sagt at han var livredd for å ta kontakt med familien.

Natascha Kampusch: – Samfunnet har blitt mitt andre fengsel

Kun 10 år gammel ble Natascha Kampusch stappet inn i en varebil av den arbeidsledige telekomingeniøren Wolfgang Priklopil på vei til skolen i Wien. Det skjedde 2. mars 1998.

Priklopil låste henne inne i et seks kvadratmeter underjordisk rom i forstaden Strasshof, ikke langt fra der Kampusch bodde sammen med sine foreldre. I løpet av de 3.096 dagene i fangenskap ble hun misbrukt flere ganger før hun klarte å rømme 23. august 2006.

Den da 44 år gamle Priklopil tok sitt eget liv noen timer etter flukten.

VIDEO: Kidnappingsofferet Natascha Kampusch fortalte i 2016 at hun ennå ikke følte at hun var fri:

I en dokumentar som kom i forbindelse med at det i 2016 var ti år siden hun hadde klart å rømme, fortalte Kampusch at mediesirkuset som fulgte har begrenset henne.

– På en måte har samfunnet blitt mitt andre fengsel. Det finnes ikke et normalt liv for meg, fortalte hun til den østerrikske avisen Der Kurier.

Elisabeth Fritzl: 24 år i skrekkens kjeller

To år etter at Kampusch vant friheten, ble Østerrike rystet av et nytt sjokk da historien om Josef Fritzl og «skrekk-kjelleren» hans ble kjent over hele verden. Elisabeth Fritzl ble meldt savnet som 18-åring i 1984. Men faren fortalte alle at hun hadde stukket av gårde med en religiøs sekt, og politiet gjorde laber innsats i å prøve å finne jenta.

Gjennom 24 lange år holdt Josef sin egen datter fanget og fikk etter hvert syv barn med henne som følge av voldtekt. Tre av barna ble holdt i kjelleren sammen med moren og hadde aldri sett dagslys da de omsider slapp fri.

Ett barn døde bare noen dager etter det ble født. Liket ble deretter brent av Josef.

De tre siste ble oppdratt av Josef og kona. Josef forklarte at Elisabeth hadde kommet og bedt ham ta seg av dem, og kona skal ikke ha visst hva mannen hennes foretok seg i kjelleren som var hans «arbeidsplass» og strengt forbudt for alle andre.

Da den eldste datteren falt i koma med multiorgansvikt våren 2008, gikk Josef Fritzl med på å ta henne på sykehus, og dette førte til at saken ble avdekket. Josef ble dømt til livsvarig fengsel.

VIDEO: I 2009 ble Josef Fritzl dømt til 20 år i fengsel. Han ble kjent skyldig på samtlige tiltalepunkter:

