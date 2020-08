Forskningen baserer seg på en undersøkelse av 2000 personer fra USA og Storbritannia. Undersøkelsene har sett på flere forskjellige faktorer, slik som høyde, utdanning, inntekt.

– Resultatene tyder på at dråpesmitte ikke er den eneste overføringsmekanismen, og at aerosoloverføring er mulig. Dette har blitt foreslått i andre studier, men vår måte å bekrefte dette på er ny, sier professor Evan Kontopantelis ved University of Manchester, til Universitetet i Agder.

Aerosoler kan være dråper så små at de holder seg svevende, og kan samles i dårlig ventilerte områder og bli videreført av luftstrømmer.

Risikoen for å puste inn dette øker med hvor høy du er, ettersom du da er i nærvær av stigende luftstrømmer. De som er over 1,82 meter er mest utsatt, skriver Universitetet i Agder.

En forskningsgruppe bestående av åtte forskere fra Storbritannia, USA og Norge står bak forskningen, og er en av de første internasjonale undersøkelsene av personlige indikatorer for smitte av corona.

Resultatene fra undersøkelsen kan bety at maske og rensing av innendørs luft kan være gode måter å stoppe spredningen av viruset.

WHO har tidligere uttalt at smitte gjennom aerosoler ikke kan utelukkes. Uttalelsen kom kort tid etter 239 forskere skrev et åpent brev til organisasjonen med forskning som underbygger teorien om at viruset er luftbåren:

– Vi er 100 prosent sikre på det, sa leder av den uformelle forskergruppen, Lidia Morawska, til Los Angeles Times i juli.