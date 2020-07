Erytropoietin (EPO) er et hormon som stimulerer utviklingen røde blodlegemer (erytrocytter), ved å både stimulere syntesen av umodne erytroblaster og utviklinge dem til modne erytrocytter. Den hindrer eller forsinker også celledøden til erytrocyttene.

Kroppen lager EPO i nyreborken i nyrene. Kunstige tilskudd gis for å behandle anemi, som kan komme som et resultat av for få blodlegemer eller deres manglende evne til å frakte oksygen. Tidligere har ABC Nyheter skrevet at sars-cov-2-viruset kan påvirke blodet.

Mange ble kjent med EPO fra dopingavsløringer i idretten. EPO ble forbudt tidlig på 90-tallet, men det var lenge vanskelig å lage gode testmetoder.

Nå mener forskere fra Max Planck Instituttet i Göttingen at EPO kan brukes på pasienter som får kraftige symptomer på virusinfeksjonen og beskytte hjernen mot skader. Det er fra før oppdaget at noen pasienter får midlertidige forstyrrelser i hjernefunksjoner, nerveskader og hjerneslag.

De skal i gang med en studie, og mener det ikke er noe tid å miste på å vente på en vaksine, som vil ta måneder å utvikle og årevis å gjøre lett tilgjengelig.

– Siden viruset kan ha slike alvorlige følger, må vi undersøke alle tegn på at EPO har en beskyttende effekt. Det er foreløpig ingen vaksine eller medisiner mot sykdommen, sier forsker fra instituttet, Hannelore Ehrenreich .

Norsk professor og spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin, Anne Spurkland, mener ideen har noe for seg.

– De fleste kjenner EPO som et dopingmiddel, men det finnes også lovlig og fornuftig bruk av legemiddelet, og er et eksempel på medisin som kan få ny betydning i nye sammenhenger, som nå under covid-19 pandemien, sier hun til ABC Nyheter.

– Mildere sykdomsforløp



Ehrenreich har jobbet med EPO over lengre tid, og mistenker at det å administrere EPO kan gjøre sykdomsforløpet mildere.

– For eksempel så har vi observert at dialysepasienter tåler viruset oppsiktsvekkende godt. Det er pasienter som gis EPO som standard, sier Ehrenreich .

Forskergruppen viser også til at Sør-Amerika er alvorlige forløp sjeldnere i høyereliggende regioner. Deres teori er at det skyldes høyere produksjon av EPO i kroppen for å kompensere for oksygenmanelen.

De trekker også frem andre eksempler. I slutten av mars ble en pasient med alvorlige symptomer innlagt på et iransk sykehus. Fordi pasienten også hadde dårlige blodverdier, foreskrev legene EPO. Syv dager etter kunne pasienten spasere ut av sykehuset.

Cytokinstorm



Ehrenreich og hennes kollegaer har også sett på forskjellige studier om effekten av EPO, og gått tilbake til dyreforsøkene som er gjort. Deres konklusjon er at EPO påvirker flere typer celler i kroppen. EPO virker på områder i hjernestammen og ryggmargen som kontrollerer ånderettet, mener de.

I tillegg har EPO en dempende effekt på immunceller, noe som kan hindre en såkalt cytokinstorm, der kroppen overreagerer på infeksjoner, og som er årsaken til mange coronadødsfall.

EPO kan også beskytte mot nevrologiske symptomer og bivirkninger av sykdommen, som hodepine, svimmelhet, tap av smak og lukt og epileptiske anfall, mener de.

«EPO er sannsynligvis i mange tilfeller av covid-19-assosiert cytokinstorm et bedre alternativ enn immundempende midler som brukes ultima ratio», skriver forskerne.

Ultima ratio er en betegnelse for medisinbruk i siste instans, når ingenting annet fungerer, og med god grunn.

«Dette kan svekke, komplisere eller til og med sette svekke korrekt immunrespons», påpeker de.

Spark mot farmasøytisk industri



Ehrenreich sier at de kommer til å undersøke saken nærmere, og retter et spark mot farmasøytisk industri over at dette ikke er gjort for lenge siden.

– Dessverre har farmasøytiske selskaper kun begrenset interesse i å finansiere ytterligere studier på godkjente legemidler, som erytropoietin, der patentbeskyttelsen er utløpt, sier hun.

Norsk ekspert: – Kan ha noe for seg



– Jeg mener det kan ha noe for seg. Det er gode grunner til å forsøke Erytropoietin eller EPO på pasienter med alvorlig covid-19, sier professor og spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin, Anne Spurkland, til ABC Nyheter.

Et hovedproblem for disse pasientene er hypoksi eller lite oksygen i blodet. EPO er godt kjent og er et hormon som brukes for å øke blodprosenten hos pasienter med blodmangel. Men EPO kan også beskytte lungene og hjernen mot effekten av lavt oksygennivå, sier hun.

– SARS-CoV-2 har veldig omfattende effekt på menneskekroppen, som vi ikke har fullstendig kartlagt enda. Viruset ser ut til å påvirke blodkarene. Noen pasienter får symptomer fra hjernen, mange får blodpropper eller nyresvikt. EPO kan også beskytte blodkarcellene. Medisinen er derfor en mulig vei å gå for å minske eller reparere skadene viruset forårsaker hos pasientene, sier Spurkland.

Hun sier det kan gi mening at EPO også har betennelsesdempende virkning hos covid-19 pasientene, siden oksygenmangel skader vevet, noe som skaper betennelse i kroppen.

Men ettersom EPO også kan gjøre blodet seigere (høyere viskositet) når blodprosenten øker, kan man ende med å balansere på et knivsegg med tanke på å unngå blodpropper hos pasienter med covid-19, påpeker Spurkland.