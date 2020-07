Svenske myndigheter skulle øve på corona-scenarier – glemte de eldre

Coronapandemien har rammet Sverige hardt, og statsepidemiolog Anders Tegnell har måttet tåle mye kritikk for sin håndtering av viruset.

Totalt har 5.370 svensker dødd etter å ha fått påvist covid-19, og nesten 70.000 har blitt smittet.

Torsdag skriver den svenske avisen Expressen at svenske myndigheter allerede 4. mars, en uke før det første dødsfallet i landet, skulle trene på hvordan de skulle hindre smittespredning.

Sosialminister Lena Hallengren hadde invitert Folkhälsomyndigheten og Socialstyrelsen til et møte den dagen. Men da de skulle diskutere hvordan de skulle håndtere ulike scenarier ved et virusutbrudd i landet, skal smitterisikoen på sykehjem ikke ha blitt diskutert.

Scenariene som ble innøvd under det to timer lange møtet var følgende:

«Fortsatt som nå»

«Flere tilfeller i Sverige, men ingen omfattende smittespredning»

«Omfattende smittespredning»

«Fullskala pandemi»

Flere tusen eldre døde

På dagsorden for møtet skal også risikoen blant endre på sykehjem ha fått en egen post, skriver Expressen. Men dette ble aldri diskutert, ifølge Anders Tegnell.

Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell under en av Folkhälsomyndighetens pressekonferanser. Foto: Anders Wiklund/tt / NTB scanpix

Møtet skal nesten utelukkende ha handlet om å sikre hvordan helsevesenet skulle takle en pandemi, til tross for at ansvaret for helsevesenet ligger hos regionene.

Det ble heller ikke diskutert risiko og potensielle scenarier ved smitteutbrudd i sårbare områder.

– Vi diskuterte verken forsteder eller eldre, det vi diskuterte var først og fremst helsevesen, sier Tegnell, ifølge den svenske avisen.



Siden har flere tusen eldre dødd som følge av corona på sykehjem i Sverige.

Statsminister Stefan Löfven har tidligere beklaget for at myndighetene ikke har lykkes med å ivareta de eldre under pandemien.

I april innrømmet også sosialminister Lena Hallengren at Sverige hadde mislyktes i å beskytte de eldre.

– Det er veldig alvorlig, og det er en fiasko for samfunnet. Jeg vil si at vi ikke lykkes med å beskytte den gruppen, sa hun til SVT.

Husker ikke møtet som hun selv inviterte til

Når Expressen konfronterer sosialminister Hallengren om møtet den 4. mars, sier hun at ikke husker møtet, som hun selv inviterte til.

På spørsmål om de diskuterte risikoen for eldre før pandemien brøt ut, svarer Hallengren:

– Du kan ikke henvise til et møte 4. mars. Vi har hatt så mange møter. Du får snakke med Sofia (Brändström, statsministerens pressesekretær).

Det finnes ingen innsendte dokumenter fra møtet, ifølge Expressen.

Statsminister Löfven har satt ned en kommisjon som skal granske håndteringen av pandemien i vårt naboland i øst.

Det opplyste han på en pressekonferanse tirsdag.

– Kommisjonen kommer til å gi oss viktige lærdommer. Uansett hva den kommer fram til, så er det du og jeg som avgjør hvordan vi kommer til å klare denne krisen, uttalte statsministeren.

Kommisjonen skal legge fram sin rapport i februar 2022.