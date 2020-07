Lege slår alarm i Sverige: – Kaoset er tilbake

I helgen tydde Hruska til Twitter for å lufte sin frustrasjon.

«Kaoset på legevakten er tilbake. Gamle som unge leter etter ikke-plager, og kommer fordi helsestasjonen ikke har tid (eller henviser direkte). Avdelingene har ingen plasser. Kjenner at jeg ikke orker å minuttovervåke legevakten slik at eldre ikke blir eksponert», skriver hun.

I våres, da mange søkte behandling for coronarsymptomer, var antall pasienter på legevakten i Sverige lavt. Færre valgte å oppsøkte hjelp da det ikke var akutt.

– Blir veldig stresset

Nå opplever Hruska at dette har snudd.

– Jeg blir veldig stresset når 80-åringer sitter på samme venterom som ungdommer som kommer inn med det som kan vise seg å være covid. Jeg opplever også at mange pasienter ikke er så nøye som de pleide å være , sier hun ifølge den svenske avisen Expressen.

Hun forteller at de ansatte på legevakten prøver å flytte på stoler på venterommet slik at pasientene skal holde avstand. Men hvis det er mange pasienter og høyt trykk, så har de ansatte ikke tid eller mulighet til å følge opp dette, ifølge Hruska.

Legen opplever at enkelte som kommer opp på legevakten, ikke bryr seg om smittevernregler.

– I løpet av våren har det vist seg at når hele systemet tilstreber at folk ikke skal havne på legevakten, så fungerer det. Nå har man sluppet opp på det, sier Hruska.

Hun oppfordrer alle til å forhåndsbestille timer hos helsestasjoner eller mottak for problemer som ikke er akutte i sommer.

Skal granske corona-håndteringen

Coronaviruset har rammet Sverige hardt, og 73.601 personer er blitt smittet. 5.433 har dødd i vårt naboland som følge av viruset.

Sveriges statsminister Stefan Löfven har satt ned en kommisjon som skal granske håndteringen av pandemien i Sverige.

Det opplyste Löfven på en pressekonferanse sist uke.

– Kommisjonen kommer til å gi oss viktige lærdommer. Uansett hva den kommer fram til, så er det du og jeg som avgjør hvordan vi kommer til å klare denne krisen, uttalte han.

Kommisjonen skal legge fram sin rapport i februar 2022.

Verdens helseorganisasjon (WHO) er svært positiv til kommisjonen.

– Sverige har gjort noe svært viktig ved å innlede en granskning for å forstå hvordan strategien har fungert. WHO setter virkelig pris på dette initiativet, som også andre land bør ta lærdom av, sier WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus i et intervju med Svenska Dagbladet.