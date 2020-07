Flere smittet av byllepest i Kina

Byen er blitt satt i beredskap for å forhindre at smitten skal spre seg, melder kinesiske CGTN.

Det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua skriver at to personer er smittet av byllepest. Personene skal være to brødre på henholdsvis 27 og 17 år.

De skal ha blitt smittet etter å ha spist murmeldyr, som kan spre den dødelige sykdommen i likhet med andre gnagere.

146 personer som skal ha vært i kontakt med brødrene, har nå blitt isolert.

I tillegg til de to brødrene, skal en lokal gjeter også være smittet. Tilstanden hans skal være stabil, ifølge CGTN.

Det ble meldt om 3248 tilfeller av pest i verden mellom 2010 og 2015, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO ). 584 av disse var dødsfall.

Svartedauden var en form for byllepest, og tok livet av mange millioner europeere på 1300-tallet.