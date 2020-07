Nærmere forklaring på langtidssykdom av corona

Forklaringen kan ligge i ødeleggelsene som SARS-CoV-2-viruset bringer over membranen til de røde blodlegemene.

Det er fra før kjent at viruset penetrerer celler ved å bruke et glykoprotein, såkalt S-protein, på overflaten av skallet sitt, som gir viruset det karakteristiske «corona» utseendet.

S-proteinet fester seg et enzym på overflaten av cellene våre, kalt angiotensinkonverterende enzym 2 (ACE2). Enzymet finnes spesielt på overflaten av cellene i lungeblærene og i hårrørsårene som omslutter lungeblærene. Det finnes også i tynntarmen, i spiserøret, nyrer og blære. Dets oppgave er å regulere blodstrømmen og dermed blodtrykket.

Angriper også røde blodlegemer



Fra før har det vært teoretisert om at viruset på en eller annen måte påvirker røde blodlegemers evne til å ta opp oksygen. Nå mener forskere fra Columbia-Universitetet i New York, Universitetet i Colorado, Maryland og Virginia, at SARS-CoV-2 påvirker også transportproteinet kalt Band 3, som finnes i membranen på de røde blodlegemene.

De har kommet med en foreløpig forskningsrapport, som enda ikke er fagfellevurdert.

Band 3 har flere funksjoner, det er et av byggestoffet i membranen hos røde blodlegemer, er med på å regulere blodlegemets metabolisme og det aller viktigste, vedlikeholder hemoglobin, som fester seg til oksygen og dermed gjør det mulig for blodlegemet å transportere oksygen rundt i kroppen. Hemoglobin er også det som gir blodet den karakteristiske røde fargen når det er oksidert.

Kroppen trenger flere måneder



– Ved å forstyrre interaksjonen mellom Band 3 og hemoglobin, kan viruset ødelegge røde blodlegemes kapasitet til å levere oksygen, sier forsker Angelo D’Alessandro fra Universitetet i Colorodo til Reuters.

– Siden de røde blodlegemene sirkulerer opp til 120 dager, så kan det være med på å forklare hvorfor det kan ta måneder å komme seg etter virusangrepet. Altså inntil nok nye røde blodlegemer uten skaden er produsert og har begynt å sirkulere, sier D’Alessandro.

Mange covid-19-pasienter har vist seg å ha farlig lav oksygenmetning i blodet, selv om de overlever den mest kritiske fasen av sykdommen.

Forsker ble selv smittet



D’Alessandro ble selv smittet av viruset i mars, og sliter fortsatt med å bli helt frisk.

– Det tok meg tre uker å bli kvitt infeksjonen, men jeg holder fortsatt på å komme meg, sier han til Reuters.

De neste stegene blir å fagfellevurdere studien før endelig publikasjon. Dessutten skal studien følges opp med å sjekke om teorien stemmer om hvordan oksygenmetnings-mekanismen forstyrres.

Nøyaktig hvordan dette skjer, er uklart. Forskningen tyder på at viruset ikke penetrerer inn i røde blodlegemer, og hvis det gjør, så mangler likevel de røde blodlegemene organeller (organer inne i cellen), til å kopiere viruset videre.