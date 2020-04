Viruspandemien har snudd opp ned på hverdagslivet for milliarder av mennesker. Mange håper at portforbud og lockdown vil være over i løpet av året eller tidlig neste år, men det kan vise seg å være et alt for optimistisk anslag.

Ifølge Verdens Helseorganisasjon (WHO) vil en effektiv vaksine tidligst være klar om 12 eller 18 måneder. Deretter vil det ta tid å distribuere vaksinen.



Men selv med en ny vaksine tilgjengelig vil det trolig ta enda lenger tid før hverdagen er tilbake, slik den var før viruset oppsto og spredte død og fordervelse i land etter land.

«Vi har anslått at et tilbakevendende vinterutbrudd av SARS-CoV-2 (covid-19) sannsynligvis vil oppstå etter den første, alvorligste pandemibølgen. Uten andre tiltak, er et viktig mål med sosial distansering at kritisk omsorgskapasitet ikke overskrides. En langvarig eller periodisk sosial distansering kan være nødvendig inn i 2022», konkluderer vaksineforskere ved Harvard University i Cambridge i Massachusetts. Rapporten er gjengitt i det vitenskapelige tidsskriftet Science.

«Risikerer å gjøre epidemien mer alvorlig»

Forskerne advarer samtidig mot å lempe på mange av de strenge tiltakene for å opprettholde sosial distanse, og dermed forhindre smitte.

Fakta om coronaviruset * Først oppdaget i den kinesiske storbyen Wuhan i desember i fjor * Navnet på viruset er SARS-CoV-2, forkortelsen står for Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. Forårsaker sykdommen covid-19 * SARS-CoV-2 er et coronavirus. Det finnes også mange andre typer coronavirus, og noen av dem forårsaker forkjølelse hos mennesker. Andre smitter bare mellom dyr * Oppsto sannsynligvis først blant flaggermus, i likhet med flere andre typer virus som er farlige for mennesker. Kan først ha spredt seg til en annen dyreart og derfra til mennesker i Wuhan * Omtales vanligvis som «coronaviruset» eller «det nye coronaviruset» av medier og myndigheter både i Norge og andre land. Av og til brukes også «covid-19», selv om dette egentlig er navnet på sykdommen som viruset forårsaker * Har spredt seg fra Kina til de aller fleste land på kloden. Utbruddet ble erklært som en pandemi av Verdens helseorganisasjon (WHO) 11. mars * Vanligvis rammer viruset først og fremst luftveiene. Mange får en mild forkjølelse, men et mindretall får lungebetennelse og blir alvorlig syke * Risikoen for alvorlig sykdom og død er klart høyest blant eldre og personer med andre underliggende sykdommer og helseproblemer (Kilder: SNL, FHI, NTB)

«Da risikerer vi bare å forsinke epidemiens topp og potensielt gjøre den mer alvorlig», skriver Harvard-forskerne.

De har også sett på muligheten for at viruset kan være mer overførbart i kaldere måneder, noe som kan forverre pandemitoppen på vinterstid og øke belastningen på helsevesenet, men om det er en klar sammenheng vet man ennå ikke.

Mer enn to millioner mennesker i 210 land og territorier har hittil fått påvist smitte av coronaviruset. Minst 125.000 av disse er døde, mens nærmere en halv million mennesker er friskmeldt.

Tilstanden for om lag 50.000 av de som fortsatt har viruset i kroppen, er alvorlig eller kritisk, ifølge oppdaterte tall fra Worldometers.

Vil virusets spredning endre seg med årstidene?

Hvordan pandemien vil utvikle seg de neste månedene og år er avhengig av flere faktorer som forskerne ennå ikke har svaret på.



Ettersom viruset er nytt, finnes det foreløpig begrenset erfaring for hvordan viruset påvirkes av ytre faktorer, hvordan det lar seg bekjempe og om forskerne klarer å utvikle en effektiv vaksine.

«Den pandemiske og post-pandemiske dynamikken til SARS-CoV-2 vil avhenge av faktorer som graden av sesongvariasjon i overføring av viruset, varigheten av immunitet og graden av kryssimmunitet mellom SARS-CoV-2 og andre coronavirus, som samt intensitet og tidspunkt for kontrolltiltak», skriver forskerne.

Flere spørsmål er ennå ikke besvart: Vil virusets spredning endre seg med årstidene? Hvilken immunitet vil mennesker ha etter at de er smittet? Vil eksponering for coronavirus, som forårsaker milde sykdommer, gi noen beskyttelse mot viruset som forårsaker Covid-19?

«Oppblomstring av smitte vil kunne være mulig i 2024»

Fakta om coronapandemien – om lag to millioner mennesker er bekreftet smittet 1.983.219 personer i 210 land og territorier har fått påvist smitte av coronaviruset. * 125.145 (6,3 prosent) av de registrert smittede er døde. * 466.606 (23,5 prosent) av de registrert smittede er friskmeldt. * Tilstanden for 50.943 (3,7 prosent av dem som fortsatt har viruset i kroppen) er alvorlig eller kritisk. Disse landene er hardest rammet, rangert etter antall døde: * USA: 603.496 smittet, 25.195 døde, 38.144 friskmeldt. * Italia: 162.488 smittet, 21.967 døde, 37.130 friskmeldt. * Spania: 172.541 smittet, 18.056 døde, 67.504 friskmeldt. * Frankrike: 136.779 smittet, 14.967 døde, 27.718 friskmeldt. * Storbritannia: 93.873 smittet, 12.107 døde. * Iran: 74.877 smittet, 4.683 døde, 48.129 friskmeldt. * Belgia: 31.119 smittet, 4.157 døde, 6.868 friskmeldt. * Kina: 82.249 smittet, 3.341 døde, 77.738 friskmeldt. * Tyskland: 131.100 smittet, 3.261 døde, 68.200 friskmeldt. * Nederland: 27.419 smittet, 2.945 døde, 250 friskmeldt. * Tyrkia: 65.111 smittet, 1.403 døde, 4.799 friskmeldt. * Brasil: 24.169 smittet, 1.378 døde, 3.046 friskmeldt. * Sveits: 25.936 smittet, 1.174 døde, 13.700 friskmeldt * I Norge er 6.623 smittet (139 døde), i Sverige er 11.445 smittet (1.033 døde), i Danmark er 6.496 smittet (299 døde), i Finland er 3.161 smittet (64 døde) og på Island 1.720 smittet (8 døde). Kilde: Worldometers, FHI, NTB

Klarer ikke forskerne å finne ut av dette, vil lidelsene for verdens befolkning forlenges. Det vil også bety ekstreme økonomiske utslag som vil skape sterk ubalanse i verdensmarkedene og sende flere hundre millioner mennesker ut i arbeidsledighet og ned i en dyp økonomisk avgrunn det kan ta år å komme ut av.

Derfor er statsledere i flere land under press for å lette på de strenge og omfattende restriksjonene for å få næringslivet og resten av samfunnsmaskineriet i gang igjen.

Flere land har varslet at de allerede nå vil tillate større aktivitet, men kun i begrenset omfang, slik flere forskere har anbefalt.

«Med mindre sykehuskapasiteten økes eller effektive vaksiner eller behandlinger utvikles, kan det være nødvendig med av- og på-tiltak for å sikre sosial distanse frem til 2022. Men selv i tilfelle av tilsynelatende eliminering av viruset, bør SARS-CoV-2-overvåking opprettholdes ettersom en oppblomstring av smitte vil kunne være mulig så sent som i 2024,» advarer forskerne, som mener det haster å fremskynde såkalt flokkimmunitet i befolkningen.

Mer enn to millioner mennesker i 210 land og territorier har hittil fått påvist smitte av coronaviruset. Minst 125.000 av disse er døde, mens nærmere en halv million mennesker er friskmeldt. Tilstanden for om lag 50.000 av dem som fortsatt har viruset i kroppen, er alvorlig eller kritisk, ifølge oppdaterte tall fra Worldometers.REUTERS/Edgar Su Foto: Edgar Su / Reuters

Avstand er blitt den nye normalen



Å holde minst to meter avstand er blitt den nye normalen i Norge og store deler av verden. Går du for nærme et annet menneske som er smittet, risikerer du selv å få sykdommen.

Dette har utfordret menneskers naturlige iboende behov for sosial omgang og nærhet med andre. For noen har sosial distanse forsterket en allerede isolert hverdag, fordi de har måttet avstå fra å gå på besøk og ta imot besøk.

Spesielt for de som tilhører risikogrupper, har tilværelsen blitt svært begrenset. Samvær med barn og barnebarn er nå kun mulig utendørs på god distanse. Mange velger å holde seg mest mulig hjemme i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger.

– Kritisk omsorgskapasitet kan overskrides mange ganger

Harvard-forskerne har brukt ulike datamodeller for å simulere hvordan

Fakta om coronautbruddet i Norge 140 personer er meldt døde av covid-19-sykdom. Gjennomsnittsalderen til de 127 døde som var varslet til FHI tirsdag klokka 8, var 84 år. Den yngste var 51 år, den eldste 102. 52 prosent av de døde er menn. * 6.678 personer har fått påvist smitte av coronaviruset, viser Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), oppdatert ved midnatt. * Gjennomsnittsalderen til dem som er registrert smittet, er 47 år. Fordelingen er lik mellom kvinner og menn. * 51 prosent har fått smitten i Norge. Av dem som er smittet i andre land, er 11 prosent smittet i Østerrike, 5 prosent i Spania og 3 prosent i Italia. For 25 prosent er smittested ukjent. * I alt 201 coronapasienter var tirsdag ettermiddag innlagt på sykehus. * 144 pasienter er innlagt i Helse sør-øst, 22 i Helse vest, 21 i Helse Midt-Norge og 14 i Helse nord. * 73 pasienter ble tirsdag behandlet på intensivenhet. * Gjennomsnittsalder på alle de 183 som har vært innlagt på intensivenhet, er 62 år, og 76 prosent var menn. * 128.569 personer var mandag testet for koronavirus. Om lag 5 prosent av testene er positive. * Per onsdag morgen var 1.206 sykehusansatte i karantene på grunn av coronaviruset. 515 ansatte er registrert smittet, ifølge VG. (Kilder: Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, VG ) 3 prosent i Italia. For 24 prosent er smittested ukjent. * I alt 204 coronapasienter var mandag ettermiddag innlagt på sykehus. * 148 pasienter er innlagt i Helse sør-øst, 22 i Helse vest, 20 i Helse Midt-Norge og 14 i Helse nord. * 79 pasienter ble mandag behandlet på intensivenhet. * Gjennomsnittsalder på alle de 181 som har vært innlagt på intensivenhet, er 62 år, og 76 prosent var menn. * 127.305 personer var søndag testet for coronavirus. Om lag 5 prosent av testene er positive. * Per mandag morgen er 1.276 sykehusansatte i karantene på grunn av coronaviruset. 510 ansatte er registrert smittet, ifølge VG. (Kilder: Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, VG )

pandemien kan utvikle seg. En modell har vært å innføre streng sosial distansering etterfulgt av intensivt detektivarbeid for å slå ned og utrydde viruset.

Ettersom antall smittede allerede har passert to millioner på verdensbasis, mener forskerne dette blir stadig mindre sannsynlig å oppnå.

«Modelleringsstudier og erfaring fra Wuhan-utbruddet indikerer at kritisk omsorgskapasitet, selv i høyinntektsland, kan overskrides mange ganger hvis distansetiltak ikke blir iverksatt raskt eller sterkt nok», påpeker Harvard-forskerne i sin studie.

WHO: – Viruset er en trussel uten sidestykke

11. mars erklærte Verdens helseorganisasjon (WHO) at spredningen av coronaviruset var å regne som en pandemi.

– Vi er dypt bekymret, både over den alarmerende spredningen og alvorlighetsgraden, og over passivitetsnivået. Vi har ringt med alarmklokka, høyt og tydelig. Dette coronaviruset er for oss en trussel uten sidestykke, sa WHOs leder Tedros Adhanom Ghebreyesus under en pressekonferanse. Da var antall bekreftede smittede 124.000 mennesker, mens 4.500 dødsfall var registrert. Mørketallene var trolig høye allerede da.

