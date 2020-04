Ekstreme dødstall ved sykehjem i Bærum: – En alvorlig situasjon

Bærum kommune ligger på smittetoppen i Norge. Her har 15 personer mistet livet og det er nå registrert 365 smittede.

Ved Valler sykehjem er situasjonen ekstraordinær. Syv dødsfall, nesten halvparten av kommunens samlede antall, kan knyttes til dette korttids sykehjemmet.

Nå kimer alarmklokkene i kommunen som allerede har stengt sykehjemmets dagsenter:

– Natt til i går bestemte vi oss for å iverksette ekstraordinære tiltak. Det er en alvorlig situasjon med svært høye smittetall og dødsfall, sier kommuneoverlegen i Bærum, Frantz Leonard Nilsen, til ABC Nyheter.

Tester nå alle



Mandag var det registrert 31 smittede blant sykehjemmets ansatte. I tillegg var åtte beboere rammet.

– Vi har gjort det vi mener er riktig og fulgt de nasjonale retningslinjene. De smittede er isolerte og fulgt opp av helsepersonell med fullt smittevernantrekk, nærkontakter er satt i karantene og vi har også flyttet de vi tror kan komme til å smitte andre, sier han.

– Som et ekstraordinært tiltak må de ansatte nå bruke fullt smittevernutstyr på hele Vallerhjemmet – munnbind, beskyttelsesbriller og frakker som skal byttes mellom hver beboer. Situasjonen er urovekkende, konstaterer kommuneoverlegen.

Ved sykehjemmet er det vanligvis tre korttids- og rulleringsavdelinger, og to dagaktivitetssentre. Institusjonen har normalt 64 korttidsplasser, men dette er for tiden mer enn halvert.

– Vi tester nå alle de av de 28 beboerne som ikke er syke eller allerede er testet, og alle ansatte som skal jobbe der de neste dagene, sier Nilsen.

I hele Norge er det tirsdag registrert 140 dødsfall. Bærum kommune står dermed alene for rundt ti prosent av det samlede antallet omkomne som følge av corona-pandemien her til lands.



Smitten startet tidlig



Kommuneoverlegen sier at det er vanskelig å forklare hvorfor akkurat dette sykehjemmet er så hardt rammet.

Han viser til at Bærum generelt har mange smittede og at man i tidlig fase kunne forklare det med alpeturismen, altså personer som var i Italia og Østerrike på skiferie da utbruddet startet i disse landene.

– Men så har vi altså dessverre fått det inn på sykehjemmene. Akkurat det er vanskelig å forklare. Ved Vallerhjemmet har det vært en eller to beboere som har hatt ikke-symptomatisk smitte, og vi har da fått satt i verk smitteverntiltak ved korttids sykehjemmet for sent. Det skjedde for to-tre uker siden.

– Vi regner dette som en del av ett og samme utbrudd, sier Nilsen.