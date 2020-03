Tidlig i 2018 ble det holdt et møte i Verdens helseorganisasjon (WHO) i en ekspertgruppe av medisinske forskere. Deres oppgave er å kartlegge hvilke sykdommer som utgjør størst global helserisiko, dersom det blir et utbrudd. På listen står sykdommer som ebola, SARS, MERS og zika. Men i starten av 2018 gjorde gruppen noe noe helt nytt.

De inkluderte «Sykdom X» på listen.

«Sykdom X, sa vi på det tidspunktet, vil sannsynligvis komme fra et virus i dyr».

Forsker Peter Daszak er medlem i WHOs ekspertgruppe, og jobber til daglig med å identifisere og forutse kildene til nye sykdomsutbrudd i den amerikanske organisasjonen EcoHealth Alliance. Blant annet var han med å identifisere flaggermus som kilden til SARS-viruset, som brøt ut i Kina på tampen av 2002. I en kronikk i New York Times publisert i februar, etter utbruddet av det nye coronaviruset, beskriver han Sykdom X.

«Sykdom X, sa vi på det tidspunktet, vil sannsynligvis komme fra et virus i dyr, og bryte ut et sted på jorda hvor økonomisk utvikling fører mennesker og vilt dyreliv sammen. Sykdom X vil nok bli forvekslet med andre sykdommer tidlig i utbruddet, og den vil spre seg raskt og stille. Mens den utnytter nettverk av menneskelig handel og reise, vil den nå flere land uten å bli stanset. Sykdom X vil ha en høyere dødelighet enn sesonginfluensa, men den vil spres like enkelt som influensa. Den vil ryste finansmarkedene selv før den har oppnådd pandemi-status.

I et nøtteskall er Covid-19 Sykdom X.»

Kulturen vår er grunnen til nye sykdommer

Nye sykdommer er ikke bare en del av vår kultur. Vår kultur er grunnen til at nye sykdommer oppstår og sprer seg. Svartedauden kom til Europa på 1300-tallet fordi verdenshandelen spredte seg langs Silkeveien. Meslinger skal ha utviklet seg fra et virus som rammet storfe. En variant av HIV smittet over til mennesker fra sjimpanser under jakt. Fugleinfluensaen kom fra kyllinger på et marked i Hong Kong i 1997.

Utbruddene av ebola, SARS, MERS og covid-19 er alle koblet til ville dyr.

Daszak anslår at det er 1,67 millioner ukjente virus i dyr som har potensiale til å smitte over til mennesker.

Forskere verden over er derfor ikke overrasket over at et nytt coronavirus i 2019 fant veien fra dyr i mennesker. Daszak og enkelte andre mener det nye coronaviruset var en varslet katastrofe.

For å forstå hvorfor, må vi se tilbake på historien.

En sultkatastrofe som får konsekvenser inn i vår tid

Millioner av mennesker døde som følge av Mao Zedongs fatale politikk, da han ledet Kina mellom 1949 og 1976. I 1958 lanserte Zedong Det store spranget, som hadde som mål å omdanne Kina til en økonomisk og militær stormakt. Politikken la hovedvekt på kollektivisering av landbruket, og voldsom produksjon av stål.

Bildet viser Kinas mangeårige leder Mao Zedong i 1966. Foto: AP/NTB scanpix

Det ble satt opp små stålverk over hele landet, og bøndene måtte forsyne dem med brensel og jern. Produksjonsmålene for stål v

ar så høye at folk måtte bruke treverk fra husene sine som brensel, og kjøkkenovnene og wokpannene sine som materiale til stålproduksjonen. Samtidig ble landet rammet av tørke, og matproduksjonen brøt sammen.

Samlet sett førte det til en av de verste sultkatastrofene verden har sett. Sannsynligvis var det rundt 30 millioner mennesker som døde av hungersnød over en periode på tre år, men noen historikere mener det er snakk om 45 millioner ofre. Kinas offisielle tall er at 10 millioner mennesker døde.

I 1978, to år etter Maos død, var matproduksjonsnivået i Kina fremdeles ikke oppe på samme nivå som på 50-tallet, før Det store spranget.

– To år etter Maos død, var Kina fremdeles et av verdens fattigste land. Det var mye tigging og «ulovlig» kryssing inn til Hong Kong fra fastlands-Kina av mennesker som var sultne, sier professor Peter J. Li ved Houston Donwtown universitet til ABC Nyheter.

Han forsker på østasiatisk politikk, med særlig fokus på innenriks-, utenriks- og miljøpolitikk i Kina. Han er politisk rådgiver for dyrevernorganisasjonen Humane Society.

– Reformisten Deng Xiaoping sa at dersom det nye lederskapet etter Mao ikke kunne mate folket, ville han sørge for at kommunistregimet ble kastet. Han fikk partiet med seg på å endre politikk. Fordi sult var utbredt, bestemte Deng at bønder burde få lov til å forbedre livene sine ved å gjøre hva som helst som kunne løfte dem ut av fattigdom, sier Li.

Dette banet vei for en ny industri i Kina: Fangst, oppdrett, kjøp og salg av ville dyr. Dyr som bærer på virus vi ikke kjenner til, som potensielt kan smitte over til mennesker og sette hele verden på pause.

– Uten oppmykningen av landbrukspolitikken Deng Xiaoping fikk gjennomført, ville ikke bønder ha vært i stand til å starte med oppdrett av ville dyr.

Loven beskytter de avler ville dyr

Oppdrett av ville dyr ble mer og mer utbredt, og mer og mer lønnsomt. Myndighetene har siden oppmuntret til og promotert handel av ville dyr, som en enkel måte for kinesiske bønder å bli rike på. Kinesiske myndigheter ville etter hvert trygge denne gruppen bønder, og gjorde endringer i lovverket.

I 1988 kom loven om beskyttelse av ville dyr i Kina. Istedenfor å beskytte ville dyr, beskytter den mennesker som lever av ville dyr.

Den sier:

«Staten beskytter de lovlige rettighetene og interessene til enheter og individer involvert i å utvikle og utnytte ville dyr i henhold til loven» og «Staten skal oppmuntre til domestisering og avling av ville dyr. Alle som ønsker å domestisere og avle ville dyr under statens beskyttelse, skal få lisens».

Bøndene selger sine ville dyr både døde og levende, gjerne på dyre- og matmarkeder over hele Kina, som kalles «våte markeder».

– Burene med dyr er stablet oppå hverandre. Dyrene nederst blir ofte dynket i all mulig slags væske. Dyreekskrementer, puss, blod, og annen væske de får på seg fra dyrene over. Det er steder på disse markedsplassene du kan gå for å få en levende kylling slaktet til deg, en kanin slaktet til deg, eller en hund og en katt slaktet til deg, forklarer Li.

Alle væsken fra dyr som finnes på disse markedene, gir navnet «våte markeder». I tillegg til tradisjonelle husdyr, selges ville dyr som utrydningstruet pangolin, flaggermus, kameler, bjørner, skilpadder, struts, påfugler, slanger og sibetkatter.

Det nye coronaviruset, SARS-CoV-2 gir sykdommen Covid-19. Det skal ha smittet fra ville dyr til mennesker på handelsmarkedet Wuhan South China Seafood Wholesale Market i Hubei-provinsen i Kina, som skal ha inneholdt et slikt våtmarket.

Det skjedde kun 17 år etter at det skjedde sist.

Det var på Seafood Wholesale Market i Wuhan i Hubei-provinsen at det nye coronaviruset skal ha smittet fra dyr til mennesker. Foto: Noel Celis / AFP/NTB scanpix

– Det perfekte stedet for virus å spre seg

Det verden opplever nå, har skjedd før, i mindre skala. I 2003 ble et coronavirus kalt SARS-CoV identifisert, som gir sykdommen SARS. Teorien er at det smittet fra flaggermus til sibetkatter til mennesker. Hvordan? På et våtmarked i Guangdong-provinsen i Kina.

Sykdommen spredte seg til 26 land, smittet i overkant av 8000 mennesker, og tok livet av 774.

– Våtmarkeder er det perfekte stedet for et virus å spre seg. Det kan hoppe fra en art til en annen på en markedsplass ved dusinvis av ulike dyr er samlet med ulike virus i nær kontakt. Og selvfølgelig blir menneskene der, inkludert barn og eldre, også eksponert, sier forsker Peter Daszak, en av dem bak begrepet Sykdom X, til nyhetsbyrået AP.

SARS-utbruddet i 2003 skal ha skyldtes smitte fra flaggermus til sibekatter til mennesker. Her fjerner en kinesisk helesarbeider en sibekatt fra et matmarked, etter at det i 2004 oppsto ny mistanke om smitte av SARS. Foto: Str / AFP/NTB scanpix

Denne gangen er konsekvensene mye verre. I skrivende stund er over 150.000 mennesker smittet av det nye coronaviruset på verdensbasis, mer enn 5700 mennesker har dødd av sykdommen covid-19, og Verdens helseorganisasjon har erklært sykdommen for å være en pandemi.

Det nye coronaviruset stammer fra et ferskvaremarked i Wuhan. Av 33 prøver fra markedet som testet positivt for coronavirus, var 31 tatt fra et område hvor ville dyr var samlet, ifølge nyhetsbyrået AP. Der skal det ha vært ville dyr fra 75 ulike arter til salgs.

– Det er ikke det å spise ville dyr som er problemet. Det er jakten og fangsten, slaktingen og kuttingen, hvor man blir eksponert for blod, avføring og urin. Det der slik virus smitter, forklarer Daszak.

– En liten minoritet

Forskerne har enda ikke konkludert med hvilket dyr som overførte det nye coronaviruset til mennesker, men den ledende teorien er at viruset først ble overført fra flaggermus til pangolin, og deretter til mennesker.

Pangolinen er utrydningstruet på grunn av utbredt, hovedsakelig ulovlig, salg i Kina og Vietnam. Den ledende teorien er at det nye coronaviruset smittet fra flaggermus til pangolin, og videre til mennesker. Foto: Nguyen Huy Kham / Reuters/NTB scanpix

Pangolinen er utrydningstruet, blant annet på grunn av massivt salg i Kina. Kjøttet er regnet for å være en delikatesse, og mange tror skjellene til dyret har medisinske egenskaper. Mye av salget foregår på svartebørsen, men noe foregår også på lovlige markedsplasser. Ifølge professor Peter Li, er det hovedsakelig en liten gruppe rike og velstående mennesker som deltar i handelen av ville dyr.

– Flertallet av mennesker i Kina spiser ikke ville dyr. Det er en snakk om en liten minoritet, sier professor Peter J. Li.

I Kina er det tillatt å selge 54 ville dyrearter, som pangolin, så lenge de er avlet fram på gårder. Det gjør det vanskelig å skille lovlig og ulovlig salg av ville dyr i landet.

Bønder som driver med kjøp og salg av ville dyr, har en like sterk beskyttelse i kinesisk lovverk i dag som i 1988, til tross for at SARS-utbruddet i 2003 viste at deres aktiviteter setter hele den globale helsen i fare.

– Vi fryktet en lignende epidemi

SARS-utbruddet i 2003 førte til at alle ferskvaremarkeder ble stengt umiddelbart, og det ble innført midlertidig forbud mot salg av de 54 ville dyreartene som ellers er tillatt.

Ledende kinesiske forskere og leger tok til orde for at forbudet skulle være permanent, for å hindre smitte av farlige sykdommer, og for å beskytte sårbare, ville dyr.

– Vi fryktet at en lignende epidemi ville komme igjen, sier Li.

Likevel ble forbudet opphevet, og slike markeder åpnet igjen i august 2003, etter at SARS-utbruddet var over.

– Ved å tillate handel av ville dyr å starte opp igjen i august 2003, satte de kinesiske myndighetene interessene til en liten gruppe bønder og oppdrettere av ville dyr foran tryggheten til Kinas 1,4 milliarder mennesker, mener Li.

Knapt 16 år etter at handel med ville dyr igjen ble tillatt, smittet et nytt coronavirus fra ville dyr til mennesker på et dyremarked i Kina.

Vil kinesiske myndigheter handle denne gangen?

Som i 2003, ble handel med ville dyr midlertidig forbudt, og alle dyremarkeder ble stengt, etter at utbruddet av Covid-19 var et faktum.

Nesten 20.000 gårder som avler ville dyr har blitt stengt.

Unntakene er oppdrett av ville dyr for salg til tradisjonell, kinesisk medisin og pels og lær, lukrative markeder som er kjent for å drive ulovlig jakt på dyr som tigre og pangoliner.

I slutten av februar kunngjorde kinesiske myndigheter at de vil opprettholde forbudet til de får revidert loven om beskyttelse av ville dyr fra 1988. Det gjenstår å se hvilke lovendringer kommunistpartiet i Kina gjennomfører på permanent basis, eller om handel med ville dyr med potensiale for å smitte mennesker med nye sykdommer fremdeles skal være tillatt.

Kilder: Verdens helseorganisasjon, EcoHealth Alliance, Reuters, Associated Press, Business Insider, The Guardian, New York Times, Vox, Peter J. Li, Store norske leksikon.

