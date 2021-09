Slik vil Sp-general Trygve Slagsvold Vedum snu Norge på hodet

Partilederintervjuet:

Nevner du ordet «sentralisering» til Trygve Slagsvold Vedum (42), ber du om bråk. Men det er én brennhet sak hvor partiet sliter med å overbevise velgerne.

I debatt etter debatt har Senterparti-generalen hamret inn sitt hovedmantra: «Nær folk».

42-åringen fra Hamar har sett seg grundig lei på Erna-regjeringens sentraliseringsiver etter åtte år ved makten. Nå øyner han endelig muligheten for regjeringsskifte. Da blir det garantert endringer.

– Vi må oppløse tvangssammenslåtte fylker

Dersom de rødgrønne vinner valget 13. september vil 5,4 millioner nordmenn våkne opp til en helt ny politisk hverdag. Det aller første Senterpartiet vil gå løs på, er selve organiseringen av Norge.

– Vi må snu sentraliseringen og oppløse tvangssammenslåtte fylker. Få tilbake det lokale politiet og opprette nye tjenestesteder, sier Trygve Slagsvold Vedum til ABC Nyheter.

Den verbalt hardtslående og høyreiste politiske sluggeren fra Innlandet, eller Hedmark som han helst vil kalle det selv, er kompromissløs når det gjelder kampen for å ta hele Norge i bruk. I Vedums øyne er det ensbetydende med kraftig desentralisering.

– God beredskap og trygghet i hele landet

«Større er ikke alltid bedre. Offentlige tjenester skal tilbys nær folk. Alle de viktigste tjenestene skal være tilgjengelig der folk bor», heter det på Senterpartiets valgkampside.

Vedum etterlater derfor ingen tvil når han peker ut hovedsaken som skal få velgerne til å mobilisere og stemme Sp. Nærhet er svaret, og ikke problemet.

– Sentralisering. Hvordan vi skal sikre gode tjenester og god beredskap og trygghet i hele landet. Min personlige hjertesak er nok kampen for nærskolen. Jeg var senest i går på foreldresamling mot nedleggelse av lokalskolen hjemme på Ilseng.

– Vi må sikre nasjonal kontroll med naturressursene

Dersom Vedum får det som han vil, er det duket for en reversering av de nye fylkesinndelingene, etablering av en rekke nye lensmannskontor, sørge for mindre avstand til lokale sykehus og kortere ventetid på ambulanser.

42-åringen mener desentralisering har vært formelen som har skapt en norsk suksesshistorie og gjort det mulig å bo nær sagt hvor som helst i hele Norge.

Men Vedum vil også sørge for at nordmenn flest, og da spesielt det Senterpartiet karakteriserer som «vanlige folk», får senket sine daglige utgifter.

– Og veldig viktig, vi må få ned avgiftene for vanlige folk. En annen ting er at vi må sikre nasjonal kontroll med naturressursene og sikre at norsk strøm brukes til å gi lav strømpris i Norge, understreker Slagsvold Vedum.

Her sitter smilet løst, men Vedum har sagt at han foretrekker en regjering uten SV. Dersom Ap-leder Jonas Gahr Støre, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og SV-leder Audun Lysbakken skal få flertall sammen kan de bli avhengige av støtte fra enten Rødt eller MDG. Alternativt kan det bli dannet en mindretallsregjering. Les mer Lukk

– Vanlige folk skal ikke plages med urettferdige avgiftsøkninger

Sp er tidligere blitt kritisert av blant andre SV og MDG for å være klimafornektere.

I februar ble det kjent at et flertall i programkomiteen til Senterpartiet gikk inn for å vrake prinsippet om at «forurenser skal betale». Dette utløste massiv kritikk.

Senterpartiets parlamentariske leder og leder av programkomiteen, Marit Arnstad, forsvarte forslaget ved å vise til behovet for «en fornyet klimadebatt», og at flate avgifter vil ramme skjevt både sosialt og geografisk.

Velgerflukt etter ny rapport fra FNs klimapanel



Etter at FNs klimapanel publiserte en svært dyster rapport i midten av august, har partier med klima høyt på den politiske dagsorden fått vind i seilene. Rapporten ble sluppet 9. august.

To dager senere viste en meningsmåling fra Opinion hele 19,2 prosent oppslutning for Sp. Undersøkelsen ble gjennomført mellom 3. og 8. august, altså før FN-rapporten ble kjent.

Men da Respons Analyse offentliggjorde sin nye måling 19. august sank Sp som en stein til 11,3 prosent.

– Hvorfor skal velgere, som er bekymret for klimaendringer, stemme på Senterpartiet?

– Fordi vi har forslag til kutt der de store utslippene er, samtidig som vanlige folk ikke skal plages med urettferdige avgiftsøkninger, svarer Trygve Slagsvold Vedum.

Vil bli statsminister: – Fordi jeg ønsker et politisk skifte

Senterpartiet definerer seg selv som et sentrumsparti i norsk politikk, og har samarbeidet i regjering med partier både på høyre- og venstresiden.

Partiet har tradisjonelt vært knyttet til bondebevegelsen i Norge, og har hatt distriktspolitikk og desentralisering som kjernesaker.

Fra 1963 til 2000 deltok Senterpartiet i seks borgerlige regjeringer. Fra 2005 til 2013 deltok Senterpartiet i den rødgrønne Stoltenberg II-regjeringen sammen med SV og Ap.

– Hvorfor har du fortsatt lyst til å bli statsminister, og hvor stor er sjansen for at du blir det?

– Fordi jeg ønsker et politisk skifte, med et sterkest mulig Senterparti og gjennomslag for vår politikk. Vi ønsker en regjering med Senterpartiet og Ap.

– Jeg mener det var en tabbe

– Nå ser vi konsekvensene da krisen fortsatt er der flere steder i landet, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Javad Parsa / NTB Les mer Lukk

Ifølge en undersøkelse utført av Norstat for ABC Nyheter og publisert 10. september oppgir kun fire prosent av de spurte at det tror Trygve Slagsvold Vedum ville bli statsminister.

– Hvem blir valgets store taper?

– Om det er opp til oss, så blir det sentraliserings- og avgiftskameratene i Høyre og FrP, svarer Vedum.

– Hva er den største politiske tabben i Norge i 2021?

– Jeg mener det var en tabbe at ikke flere partier ble med på å forlenge krisepakken for mange arbeidsfolk og bedrifter lenger. Nå ser vi konsekvensene da krisen fortsatt er der flere steder i landet.

– Har regjeringen gjort en god eller dårlig jobb med pandemihåndteringen?

– De har gjort en grei jobb.

– Jeg kommenterer aldri på andres personlige kriser

– Hva mener du om Ropstad-/gutterom-saken, burde han betale tilbake, bør reglene endres, og kan avsløringen bidra til økt politikerforakt?

– Generelt bør politikere alltid være ekstra påpasselige med å følge regelverket. Når det gjelder Ropstad så ønsker jeg ikke kommentere hans situasjon. Jeg har en leveregel, og det er at jeg aldri kommenterer på andres personlige kriser.

– Hva er det verste du har måttet gjøre som politiker?

– Det utvilsomt tøffeste var da jeg deltok i begravelse i hjembygda for en ung soldat som mistet livet i Afghanistan. Da kjenner en virkelig alvoret i de politiske beslutningene som tas i Stortinget

– Når var du ordentlig lei deg sist?

– Det må ha vært da jeg ikke kunne dra på dattera mi sin konsert med kulturskolen fordi plikten på Stortinget gjorde at jeg måtte dra til Oslo.

Sier nei takk til linsegryte og sushi med Audun og Erna

– Når var du ordentlig glad sist?

– Det er jeg egentlig ganske ofte.

– Linsegryte med Audun på Tøyen, eller sushi med Erna på Geilo?

– Jeg er veldig glad i kjøtt, så tror jeg sier nei takk til begge deler.

– Hvordan lader du opp i dagene før valgnatta, hvor mye sover du, hva spiser du, hvilke avtaler har du?

– Jeg tenkte å stå litt på stand hjemme på Ilseng på lørdag for å treffe og snakke med litt folk. Jeg skal ha barnebursdag for 15-åringen på søndag. Jeg er heldig med at jeg sover godt om natta. På mandag og valgdagen starter jeg nok hjemme med brødskiver og syltetøy før jeg drar inn til Oslo for å gjøre meg klar til valgvaken.