Trenden på meningsmålingene de siste ukene har vært tydelige for Senterpartiets del. På TV 2s ferske måling fra onsdag faller partiet til et nivå de ikke har vært på siden februar 2019.

Trygve Slagsvold Vedums parti får en oppslutning på 11,2 prosent på målingen, som bekrefter en meget svak trend den siste tiden. Senterpartiet har falt fem prosentpoeng på målingene siden januar, ifølge gjennomsnittet av de nasjonale målingene hos nettstedet Poll of polls.

I desember og januar hadde Senterpartiet et snitt på over 20 prosentpoeng på de nasjonale målingene, ifølge nettstedet. Denne måneden er snittet på under 15 prosent.

– Vi har en kjempemulighet, for vi ligger høyere enn stortingsvalget i 2017, uttalte Vedum tidligere denne uken om målingene, ifølge NTB.

I 2017 fikk partiet støtte fra 10,3 prosent av velgerne.

– Luften har gått litt av ballongen

Statsviter Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger er klar på hva han mener er bakgrunnen til Senterpartiets fall på målingene.

– Årsaken er at sentraliseringssaken ikke lenger er en hovedsak i valgkampen. Luften har gått litt ut av den ballongen. Når sentraliseringssaken blir ute av syne, ute av sinn for velgeren, blir ikke Senterpartiet like attraktivt – deres oppslutning er i svært stor grad knyttet til sentrum-periferi-spørsmålet, sier Tuastad til ABC Nyheter.

– Dette får følger for hvem som er viktigst i opposisjonen. Det har i flere år vært Vedum og Senterpartiet, men nå har ledertrøyen i opposisjonen gått tilbake til Støre. Dessuten har jo miljø kommet inn i valgkampen, nærmest med et brak etter FN-rapporten, og på grunn av det også havner Senterpartiet i bakleksa, utdyper statsviteren.

– Har Vedum gjort noen åpenbare blemmer?

– Nei, jeg tror mange overdriver hvilken rolle Vedum og de ulike strategivalgene har hatt. At han stilte som statsministerkandidat, var helt logisk, for å holde Senterpartiet i rampelyset. Problemet var snarere at de ikke hadde så mye nytt å komme med i dette rampelyset når luften var litt ute av sentraliseringsballongen. Derimot er det et spørsmål om hvor lurt det var å angripe partnerne på rødgrønn side såpass hardt. Det kan ha ført til tap av folk på venstresiden som var «gjester» som Sp-velgere under medgangsbølgen.

Tuastad tror ikke Vedum og Senterpartiet klarer å snu den dårlige trenden inn mot valgdagen.

– Det har jeg liten tro på – nettopp fordi de er så avhengige av sentraliseringssaken. Den tror jeg nå har lagt seg, de andre partiene har lært seg leksa. Så nå handler det mest for Senterpartiet om å få et like godt valg som i 2017 mer enn å gå ytterligere fram. Det er jo en veldig slitsom posisjon å være i – når all oppmerksomheten er mot dårlige målinger. Sist var det Støre som måtte stå sånn dag ut og dag inn, nå er det Vedum. Da krever det sin mann å holde maska, sier han.

– Kan ha skremt bort velgere

Jørgen Bølstad, førsteamanuensis ved institutt for statsvitenskap ved universitetet i Oslo, tror det har vært en utfordring for Senterpartiet at de lå såpass høyt på målingene i vinter, og at de nye velgerne kom fra ulike partier.

Førsteamanuensis Jørgen Bølstad tror ikke Senterpartiet klarer å nå oppslutningen de hadde på målingene i vinter. Foto: Universitetet i Oslo

– Da er det vanskelig å gjøre alle fornøyde. Hvis de unngår å ta stilling en sak, vil mange synes det er utilfredsstillende, og når de tar stilling vil noen bli skuffet og tenkte at dette ikke var det rette partiet for dem likevel. Fremgangen til partiet var nok blant annet bygget på et ønske om å bremse sentraliseringen, sier Bølstad til ABC Nyheter.

Vedum ble utpekt som statsministerkandidat på Senterpartiets landsmøte i juni. Bølstad tror utnevnelsen sørget for et mer kritisk fokus på Vedum og partiet.

– Det at han har tatt så klart avstand fra SV kan også ha blitt dårlig mottatt blant de mer venstreorienterte velgerne. At FNs klima-rapport ga et økt fokus på klima og miljø kan nok ha vært uheldig for Sp, ettersom det antagelig er et stort sprik i velgernes syn på dette. Å markere seg som motstander av økt CO 2 -avgift kan for eksempel ha skremt bort noen av de mer miljø-fokuserte velgerne, påpeker Bølstad.

– Tror du Senterpartiet er i stand til å snu trenden inn mot valget?

– De kan nok håpe på å stabilisere seg, og kanskje også gå litt frem igjen, men de vil nok neppe nå opp til de høydene vi så ved inngangen til året.