Erna Solberg advarer mot å stemme taktisk på Venstre

Statsminister Erna Solberg (H) ser med bekymring over at Høyre ligger an til å miste et mandat i Oslo på de siste meningsmålingene. Her er hun sammen med Venstre-leder Guri Melby utenfor Statsministerens kontor i Oslo. Og det er nettopp Venstre som ligger an til å ta over mandatet. Foto: Javad Parsa / NTB Foto: NTB