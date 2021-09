Partilederintervjuet:

Erna Solberg om valget: – Vi har et dårligere utgangspunkt nå

Etter skuffende meningsmålinger de siste månedene velger Erna Solberg og beholde troen på seier i stortingsvalget. – Med hardt arbeid og hjelp fra velgerne er det mye som kan forandre seg, sier hun. Foto: Javad Parsa / NTB