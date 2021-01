Trump avslører sitt lyssky ansikt

Tirsdag er det senatsvalg i Georgia. Det vil si, det er to. Med seier i begge valgene i Georgia vil Demokratene få et knappest mulig flertall i Senatet. Donald Trump og Republikanerne vil stå igjen ribbet for makt, noe Trump gjør alt han kan for å unngå.

Presidenten har selv avslørt sine metoder ved å forsøke å presse statssekretæren i delstaten Georgia til å produsere falske stemmesedler og legge disse inn i valgsystemet slik at det skulle se ut til at de var avgitte stemmer for Donald Trump ved valget i Georgia. Trump har derfor med alle midler – også ulovlige – forsøkt å beholde sin maktposisjon.

Men selv for et maktmenneske som Donald Trump, måtte det ta slutt engang.

Han ville fortsette å tvitre fornærmelser og løse påstander. For han ville gjøre alt han kunne for å få oppmerksomhet og vinne velgere. Og han gjorde virkelig det kan kunne for å holde seg ved makten. Den virksomheten ville han åpenbart ikke gi opp ennå. Han ville tvitre konspirasjonsteorier, spre løgner og gjøre alt han kunne for beholde sin plass i mediene.

Som ung journaliststudent 1970-årene ved World Press Institute ved Macalester College i St. Paul, Minnesota, lærte vi visse grunnregler ved journalistisk virksomhet.

To av læremesterne vi hadde på Macalester College da var tidligere president Jimmy Carter og tidligere visepresident Walter Mondale. Jeg har spart på noen av mine notater fra studietiden.

Deres felles budskap til unge politikere og journalister som ønsket politiske karrierer var «si sannheten» og «følg loven».

Mange år senere var jeg tilbake i USA som NRKs korrespondent i New York og møtte igjen Mondale i Minneapolis og Jimmy Carter i hans hjemby Plains i Georgia.

I 1979 holdt Walter Mondale en tale i Atlanta, hvor han skulle si noe om hva de fikk utrettet i datidens regjering i Washington.

Da svarte Mondale enkelt: «Vi holdt oss til loven, vi sa sannheten og vi holdt fred».



Her kan det være noe å lære.