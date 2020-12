«Gode, gamle Amerika er tilbake!»

Det har vært enkelt å forklare hovedforskjellen på den utenrikspolitikken som den avtroppende presidenten i USA, Donald Trump, har ført de siste fire årene, og den politikken hans politiske utfordrere og etterfølgere på den demokratiske siden ønsker å føre.

Trump har ment at USAs internasjonale alliansepartnere har hatt som mål å utnytte USAs politiske og økonomiske makt mest mulig til egen fordel, mens Obama (før ham) og Biden (etter ham) har ment at både USA og landets alliansepartnere har forsøkt å dra urimelig nytte av USAs politiske og økonomiske makt. Trump var derfor imot at USA skulle inngå i internasjonale allianser, mens Obama hadde vært for og ment at slike allianser er til nytte både for USA og dets allierte.

Når Joe Biden overtar som president etter edsavleggelsen om noen uker (den 20. januar), vil han starte prosessen sammen med sin visepresident Kamala Harris for å føre en politikk som vil gjøre USA til en ledernasjon for den frie verden. Han vil at USAs overlegne militære og økonomiske makt da vil bli brukt til å føre en positiv utenrikspolitikk som vil plassere USA i en internasjonal lederposisjon.

Inntil nylig har Joe Biden vært meget generell i sine kommentarer til den sosialpolitiske profilen han vil legge seg på og sine tanker om en amerikansk utenrikspolitikk, som er mer enn tidligere påvirket av sosialpolitiske utfordringene Covid-19 pandemien innebærer.

Valgets vinnere, Joe Biden og Kamala Harris, har endelig kunnet sette fortgang i overgangsprosessen slik at de kan gå mest mulig direkte i gang med å styre landet etter edsavleggelsen og overgangsseremonien i juni.

Det må være en stor lettelse i Washington når overleveringsprosessen nå endelig er godt i gang. Under et arrangement i Wilmington i delstaten Delaware tidligere i denne uka presenterte Biden ledelsen for sitt sikkerhetsteam knyttet til USAs og amerikanske borgeres vern både internt i USA og i forhold til andre land.

Biden er sterkt opptatt av den globale klimakrisen, og han ser nå at den globale oppvarmingen er en katastrofal del av endringene i klimaet. Biden vil utnevne tidligere utenriksminister i Obama-regjeringen, John Kerry, til en ny stilling i regjeringen som «internasjonal klimautsending». Det er helt i tråd med oppgavene Kerry hadde som medlem av Obama-regjeringen.

USAs nyvalgte president Joe Biden presenterte tirsdag noen av dem han har nominert til sentrale poster i sin kommende administrasjon. I bakgrunnen fra venstre: Antony Blinken, Jake Sullivan, Alejandro Mayorkas, Avril Haines og John Kerry. I framgrunnen Joe Biden og hans kommende visepresident Kamala Harris. Foto: Joshua Roberts / Reuters

Ved presentasjonen av de planlagte utnevnelsene, kom det fram at noen av dem vil få spesialoppdrag. Påtroppende visepresident Kamala Harris sa at massemigrasjon, ekstrem fattigdom og sosial nød er problemstillinger som en del av rådgivergruppen vil få i oppdrag å jobbe med. Hun mener at all urettferdighet er ubarmhjertig og henger nøye sammen, men at dette ikke er uløselig dersom USA leder an i et internasjonalt samarbeid. Ifølge det politiske tidsskriftet har påtroppende president Joe Biden samlet en gruppe medarbeidere og rådgivere med mange titall års erfaring med sikkerhets- og utenrikspolitisk erfaring.

Biden presenterte også sitt valg av utenriksminister, Antony Blinken, og The Washington Post la ut en artikkel fra 2019 der den sannsynlige nye utenriksminister Blinken skrev at Trumps uttrykk «America First» har gjort verden verre. Biden ønsker å utnevne Jake Sullivan til sikkerhetspolitisk rådgiver i Det Hvite Hus og Linda Thomas-Greenfield til USAs ambassadør ved De forente nasjoner.

Ifølge The New York Times er det ventet at påtroppende president Joe Biden kommer til å utpeke Janet L. Yellen til finansminister. Hun er vel kjent i det amerikanske finansmiljøet i Wall Street gjennom sin nåværende stilling i Federal Reserve Bank. Biden sa i forbindelse med kunngjøringen av sin gruppe av rådgivere, at han venter seg at de skal gi ham råd underveis til å bli i stand til å lede verden, ikke trekke seg tilbake fra den.

«America is back», sa Biden under kunngjøringen av de planlagte utnevnelsene, og at rådgivergruppens medlemmer er forventet å skulle fortelle presidenten «det han trenger å vite, ikke bare hva han ønsker å vite».