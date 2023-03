Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.



CRUISE: «Bryt rutinen, forny livet ditt og utforsk nye horisonter» – slik lyder Life at Sea Cruises reklame for et helt nye konsept.

Den første november legger de nemlig, som verdens første cruiseselskap, ut på en 3-års lang bucketliste-tur rundt hele jorden.

Konseptet går ut på at beboerne på cruiset kan jobbe og leve et relativt vanlig liv, samtidig som de i løpet av tre år får besøke 135 land på syv kontinenter, ifølge en pressemelding.

Cruiseskipet har 400 lugarer, med plass til opptil 1074 passasjerer. Rommene kommer i forskjellige størrelser – fra 12 kvadratmeter til 24 kvadratmeter med balkong.

Rimelig pris?

Prisene starter fra 29.999 dollar i året, noe som tilsvarer rundt 313.000 norske kroner, med en alternativ månedlig betaling på 2499 dollar i måneden. Prisen er inkludert «alt» – fra mat, drikke, samt medisinsk hjelp og Internett.

Et raskt søk på Finn viser at man nå får leid en 3- roms på Bjørvika i Oslo til samme pris inkludert strøm i året.

For en suite med balkong kommer prisen på 109.999 dollar per person, mens den rimeligste kabinen med havutsikt koster 36.999 dollar per person i året.

Alle beboerne får tilgang til alle fasilitetene, som spa, soldekk og svømmebasseng, auditorium og flere spisesteder, opplyses det. Samtidig er det gratis å få besøk av venner og familie – så lenge de bor i din lugar.

Her fra en av cruiseskipets kabiner. Foto: Life at Sea Cruises

Skattefordel

Etter pandemien har flere arbeidsplasser lempet på reglene for hvor deres ansatte kan jobbe fra. Flere arbeidsgivere tilbyr stillinger med kun hjemmekontor. Dette er et av segmentene cruiseselskapet retter seg til.

Skipet tilbyr det de kaller moderne arbeidsområder – med møterom, 14 kontorer, en salong og et bibliotek.

- Profesjonelle trenger tilkobling, de riktige fasilitetene og funksjonaliteten for å utføre jobbene sine. Det er ingen andre cruise som tilbyr denne typen fleksibilitet til sine kunder, sier Mikael Petterson, adm. direktør for Life at Sea Cruises, i pressemeldingen.

Selskapet trekker på sine nettsider frem skattefordelen passasjerene får, ved at man ombord på et skip får status som internasjonalt bosatt.