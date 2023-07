Vurderingen av stressnivået på flyplassene rundt om i Europa er basert på blant annet totalt antall passasjerer per år, restauranttilbudet, avstand fra sentrum, parkeringsavgifter med mer.

Faktagrunnlaget er samlet inn av feriebilutleieekspertene hos StressFreeCarRental.com. Resultatene er offentliggjort av det anerkjente reisemagasinet Condè Nast Traveler.

– Det er enighet om at ferien begynner på flyplassen. Når du har gått gjennom sikkerhetskontrollen, lastet av bagasjen og begynt å stille spørsmål ved hvor tidlig det er for tidlig å ta en drink – det er da hjernen din offisielt har bestemt seg for at den nå er i ferietidssonen, skriver magasinet.

Artikkelen fortsetter under bildet

No stress! kan være slagordet for Billund lufthavn i Danmark. Foto: Colourbox

Ingen flyplass er perfekt

Lange køer, travle terminaler og forsinkelser er det vi ofte forventer, men flyplasser med anstendig mattilbud, nærhet til sentrum og billig parkeringsplass bidrar til å skape et mindre stressende miljø for å gå inn i feriemodus.

De fleste av oss er imidlertid villige til å tåle at enkelte områder på flyplassen er litt kaotiske som for eksempel innsjekk og sikkerhetskontroll, så lenge andre ting er bedre. Som for eksempel hvis flyplassen er relativt nær sentrum, kan passasjerene være mer tilgivende når det gjelder færre restaurantalternativer.

Det er disse momentene, og alle fordeler og ulemper veid opp mot hverandre i et poengsystem, som er bakgrunnen for kåringen til StressFreeCarRental.com.

Kriteriene inkluderer statistikk over totalt antall passasjerer per år, avstand fra sentrum, avgifter for bilparkering i én uke, totalt antall restauranter og en kvalitetsvurdering (hentet fra flight tracker-nettstedet Flight Radar Airport med vurderinger av passasjerer som har reist til og fra hver flyplass).

Hver faktor ble gitt en poengscore mellom én og 10 og lagt sammen for hver flyplass for å gi et totalt antall poeng.

Artikkelen fortsetter under bildet

Livet som reisende er lite stressende for de som benytter seg av Trondheim Lunfthavn Værnes, viser en flyplass-stressundersøkelse. Foto: Gorm Kallestad / NTB / NTB

Europas minst stressende flyplasser



10. Cagliari Elmas flyplass, Italia

Antall passasjerer i 2022: 4.396.594

Avstand fra sentrum (km): 10,4

En ukes parkeringsavgift (€): 63

Antall restauranter: 11

Vurdering av 100 %: 71

Totalt poeng: 18





9. Torino flyplass, Italia

Antall passasjerer i 2022: 4.193.881

Avstand fra sentrum (km): 18,8

1 ukes parkeringsavgift (€): 40

Antall restauranter: 13

Vurdering av 100 %: 74

Totalt poeng: 20





8. Trondheim Lufthavn, Norge

Antall passasjerer i 2022: 3.803.933

Avstand fra sentrum (km): 32,5|

En ukes parkeringsavgift (€): 53,97

Antall restauranter: 7

Vurdering av 100 %: 78

Totalt antall poeng: 22





7. Korfu internasjonale lufthavn, Hellas

Antall passasjerer i 2022: 3.749.106

Avstand fra sentrum (km): 3,3

En ukes parkeringsavgift (€): 0

Antall restauranter: 12

Vurdering av 100 %: 68

Totalt poeng: 23





6. Newcastle flyplass, Storbritannia

Antall passasjerer i 2022: 4.127.000

Avstand fra sentrum (km): 10,3

En ukes parkeringsavgift (€): 102,82

Antall restauranter: 9

Vurdering av 100 %: 80

Totalt antall poeng: 25





5. Hannover flyplass, Tyskland

Antall passasjerer i 2022: 3.955.425

Avstand fra sentrum (km): 13,3

En ukes parkeringsavgift (€): 44

Antall restauranter: 6

Vurdering av 100 %: 76

Totalt poeng: 27





4. Menorca flyplass, Spania

Antall passasjerer i 2022: 3.900.935

Avstand fra sentrum (km): 6,8

En ukes parkeringsavgift (€): 36

Antall restauranter: 5

Vurdering av 100 %: 81

Totalt poeng: 30





3. Vilnius internasjonale lufthavn, Litauen

Antall passasjerer i 2022: 3.915.960

Avstand fra sentrum (km): 6,4

En ukes parkeringsavgift (€): 45,5

Antall restauranter: 10

Vurdering av 100 %: 80

Totalt antall poeng: 33





2. Luxembourg flyplass, Luxembourg

Antall passasjerer i 2022: 4.114.291

Avstand fra sentrum (km): 7,6

En ukes parkeringsavgift (€): 91,21

Antall restauranter: 9

Vurdering av 100 %: 83

Totalt poeng: 34





1. Billund flyplass, Danmark

Antall passasjerer i 2022: 3.712.400

Avstand fra sentrum (km): 5,9

En ukes parkeringsavgift (€): 62,41

Antall restauranter: 5

Vurdering av 100 %: 80

Totalt poeng: 39