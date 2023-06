Det siste året har Finavia, den finske flyplassoperatøren, jobbet for en jevnere og mer stressfri sikkerhetssjekk på Helsingfors-Vantaa Lufthavn. Nå gjør Finavia det lovlig for reisende fra flyplassen å ta med seg inntil to liter væske per passasjer i håndbagasjen gjennom sikkerhetskontrollen.

– Takket være dette kan vi nå tillate at væskebeholdere større enn 100 milliliter, som én-liters vannflasker og andre større beholdere, kan bæres i håndbagasjen, sier Ari Kumara, sikkerhetsdirektør i Finavia, i en pressemelding.

Trenger ikke tømme ryggsekken

I fjor åpnet Finavia et helt nytt sikkerhetskontrollpunkt med åtte topp moderne sjekkpunkter ved bruk av ny teknologi basert på datatomografi.

Takket være de nye skannerne trenger ikke reisende lenger å ta elektronikk og væsker ut av håndbagasjen.

I juni i år ble ytterligere to kontrollfelt åpnet i sikkerhetskontrollen, og Finavia kan derfor nå utnytte full teknologi og tillate inntil to liter væske per passasjer. Foreløpig gjelder disse lettelsene bare ved Helsinki-Vantaa Lufthavn, ikke de andre regionale lufthavnene i Finland.

De tidligere væskerestriksjonene gjelder fortsatt for transittpassasjerer på Helsingfors lufthavn.

– Mer avslappet start på reisen



Den nye teknologien i sikkerhetskontrollen på Helsingfors lufthavn brukes så langt kun på svært få andre, større europeiske flyplasser og på enkelte flyplasser i USA.

Det gjør at du kan oppleve forskjellige regler i sikkerhetskontrollene om du reiser med mange mellomlandinger.

Finavia driver totalt 20 flyplasser i Finland, og flyplassoperatøren er glad for å kunne oppgradere teknologien på Helsingfors lufthavn, selskapets største flyplass.

– Når det gjelder utvikling av tjenester, er Finavia en pioner i sin bransje. Det er viktig for oss å betjene våre passasjerer så godt som mulig og gi flypassasjerer en hyggelig flyplassopplevelse. Vi tror at med denne nye teknologien kan vi tilby passasjerene våre en jevnere og mer avslappet start på reisen, sier Ari Kumara.