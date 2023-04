SVERIGE: Prosjektet for å etablere selvkjørende elbusser på Arlanda starter nå i april. De første seks månedene skal prosjektgruppen fokusere på sikkerhet, infrastruktur og lovgivning.

Så går man over til å teste med en pilotbuss før man går over til kommersiell trafikk.

– Det er ikke tidligere gjort noe lignende prosjekt med fullstore selvkjørende busser i Sverige. Så det er både ekstremt spennende og veldig utfordrende for oss i Vy Buss. Vi arbeider nå forberedende for å sikkerhetsstille alle forutsetninger for å kunne gå over i et teststadium, sier områdedirektør Zakaria Abna-Aissa ved Vy Buss kommersiell trafikk til Travelnews.se

Unikt i verden



Det skal være unikt i verdenssammenheng at et slikt prosjekt er koblet til en lufthavn. Den tekniske siden av prosjektet for å bygge slike busser er allerede på plass gjennom teknikkleverandørene Applied Autonomy og Adastec.

Bussene kan kjøre i nesten samme øye hastighet som dagens busser, og kan operere døgnet rundt syv dager i uken. Bussene skal testes i en hastighet på mellom 50 og 70 km/t.