Momondo: Trondheim topp ansvarlig reisemål

BÆREKRAFT: Den nederlandske havnebyen Rotterdam har scoret høyest i indeksen. Og Norges tredje største by Trondheim havner på fjerdeplass i en sterk nordisk konkurranse.

Blant faktorene som er målt for å tarbeide indeksen, er antall overnattingssteder som har fjernet engangsplast, utnytter fornybare energikilder,har høy andel sykkelruter per km², har den høyeste frekvensen av fotturer og god luftkvalitet.

Bergen og Oslo kom også til topp 20.

Storbyturer driver global turisme



Storbyturer er en av driverne for globale reiser, med en forventning om at nesten 800 millioner mennesker årlig vil besøke globale, urbane reisemål innen 2025.

Momondos Byindeks for ansvarlige reisende er en interaktiv guide, utviklet for å hjelpe reisende med å vurdere bærekraftsrelaterte aspekter, som karbonakkreditering på flyplasser, lokal trafikk eller luftkvalitet, i bydestinasjoner over hele verden når de planlegger sin neste tur.

Indeksen anayserte 167 byer i 63 land på tvers av 28 faktorer for å hjelpe ansvarlige reisende til å ta mer informerte reisebeslutninger. Indeksen har også muligheten til å tilpasse resultatene og filtrere etter faktorene som betyr mest for den enkelte reisende.

Høy score for norske byer



Ifølge en pressemelding fra Momondo skiller norske byer seg ut på rangeringen.

Trondheim havner på fjerdeplass foran sterk nordiske konkurrenter ved å ha den høyeste andelen overnattingsmuligheter med god praksis som å eliminere engangsplast, kjøre på fornybare energikilder eller investere en viss prosentandel av overskuddet i lokalsamfunnet.

Byen er også veldig sykkelvennlig med en av de høyeste andelene av sykkelruter per km² og en av de høyeste andelene sykkelpendlere totalt sett. I tillegg kommer den gode luftkvaliteten og den høyeste frekvensen av fotturer som er mulig.

I Bergen, som havnet på 15. plass, kan ansvarlige reisende vurdere å leie el- eller hybridbiler med lavere utslipp siden byen er godt utstyrt med ladestasjoner for elbiler. Bykjernen har verdensarvstatus, og der er mange museer per km², noe som gjør det til et flott reisemål for kulturgribber, som oppmuntrer til både læring og inkludering gjennom besøkendes opplevelser.

Oslo kommer på 20. plass på indeksen. Byen presterer godt i kategorien for å komme seg rundt, og lander foran København og Berlin. Det er mye takket være det store antallet veier kun for fotgjengere som sikrer at reisende utforsker byen med et lavere karbonavtrykk.

At Oslo også har drikkevann fra springen, gjør byen perfekt for å fylle opp en vannflaske på vei til de mange kulturelle severdighetene, mener Momondo-indeksen.