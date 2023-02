HOTELL: – Vi mener nye eiere vil stå enda bedre rustet til å utvikle dette fantastiske hotellet videre og sikre lokale arbeidsplasser i Mosjøen for fremtiden, sier administrerende direktør Ellen Løvold Strand i en pressemelding.

Hun er femte generasjon i en rekke av kvinnelige hotellsjefer siden Ellen Haugan kom fra Ålesund for å overta driften av hotellet i 1885. Da hadde andre eiere allerede drevet hotellvirksomheten i mer enn 90 år.

Løvold Strand har ledet det landskjente hotellet sammen med ektemannen Sverre Haakon siden 2014. I det planlagte salget inngår også de øvrige virksomhetene i Fru Haugansgruppen: Frøken Skjolds Hotel og Blomsterbua Mat og Vin.

Zipline fra Øyfjellet, over Vefsna til Fru Haugans Hotel er en av de nyere attraksjonene for Fru Haugans Hotel. Foto: Hans Petter Sørensen

Nordnorsk Landemerke

– Fru Haugans Hotel har vært et landemerke i Mosjøen i mer enn 200 år. I 140 av disse har fem generasjoner i vår familie bygget opp et helt spesielt hotell og solide, lokale arbeidsplasser. Vi har vurdert eierformen grundig, og er kommet til at det finnes bedre måter enn familieeierskap for å utvikle hotellet og sikre arbeidsplassene, sier Løvold Strand i meldingen.

Hun eier morselskapet Fru Haugansgruppen AS sammen med sin bror Alf Nyfløt Gilroy (45 prosent) og sin far Alf Gilroy Johannessen (10 prosent).

1885 – første generasjon: Ellen Haugan leide hotellet i 1885. I 1898 kjøpte hun det for 15.000 kroner. Da hun overtok var hotellet i dårlig forfatning, med jordgulv og åpen grue på kjøkkenet. Foto: Fru Haugans Hotel

Neste generasjon vil ikke

Ifølge Løvold Strand har det vært en faktor i vurderingene at ingen av de seks medlemmene av neste generasjon ser ut til å velge reiselivsbransjen som yrkesvei.

For henne og ektemannen er beslutningen om å se etter nye eiere av hotellet også et livsvalg. Parets barn flytter i sommer fra Mosjøen for studier. Etter en årrekke med jobben som altoppslukende aktivitet, har ekteparet funnet at dette er et naturlig tidspunkt for å benytte sin kompetanse og erfaring på andre måter.

– Å drive hotell er mer enn en jobb. Det er en livsstil. Derfor er denne beslutningen også et veivalg for oss selv og våre etterkommere, sier Løvold Strand.