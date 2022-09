NORDLAND: - Tiltakene innefatter nytt servicebygg, ny parkeringsplass samt universelt utformet gangsti, benker, informasjonstavler samt nye stier og trapper utenfor og inne i Torghatthullet, skriver Statens Vegvesen i en pressemelding.

Reguleringsplan ble vedtatt i 2020, og fjellområdet inn mot Torghatthullet ble rensket og sikret i en egen, forberedende entreprise i 2021/2022.

Byggingen av parkeringsanlegg med servicebygg skal gjennomføres av det lokale firmaet OK Kristoffersen, mens Stibyggjaren AS skal stå for etablering av sti-trasé og trappearbeider i naturlandskapet rundt og gjennom Torghatthullet.

Torghatten servicehus: Slik er det tenkt at turistene skal tas imot ved Torghatten i Nordland. Foto: Atelier Oslo Sivilarkitekter MNAL

Flere turistbesøk



Hensikten er å påbegynne anleggsarbeidene så snart forholdene ligger til rette. Siden grunnervervet foreløpig ikke er avklart, er oppstart noe forsinket.

Målet er å ferdigstille et helhetlig og tilrettelagt anlegg som styrker Torghatten og Brønnøysund som reisemål, og frister til lengre opphold og flere besøk i nærområdet i løpet av 2024.