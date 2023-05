Hotellet – vegg i vegg med Hurtigrutemuseet på kaia – lover store overraskelser under åpningen 1. juni.

– Finere utsikt skal du lete lenge etter. Beliggenheten til nye Quality Hotel Richard With kunne ikke vært bedre. Her kan du se Lofotveggen, nordlys, midnattssol og et glitrende vakkert hav, og i tillegg er dette det perfekte utgangspunktet for fantastiske aktiviteter, enten det er med familien eller kollegaene, sier en entusiastisk Petter Stordalen i en pressemelding.

Han skal selv være med på åpningen.

Hotellet er det ny-omdøpte hotellkonsernet Strawberrys første etablering i Vesterålen.

Hotel Richard With Hotellet ligger sentralt plassert rett ved Hurtigrutekaia, rett ved flyplassen og vegg i vegg med Hurtigrutemuseet, med spektakulær utsikt til den berømte Lofotveggen.

Både hotellet, og et hurtigruteskip, er oppkalt etter Tromsømannen Richard With som regnes som hurtigrutens far.

Petter Stordalen åpner nybygde Quality Hotel Richard With på Stockmarknes i Vesterålen. Det ligger vegg i vegg med Hurtigrutemuseet. Foto: Strawberry

Flytende badstue foran hotellet



Hotelldirektør Yngve Rodal lover en hotellåpning som skal gå inn i minneboka til de som kommer.

– Vi lover spektakulære aktiviteter for gjestene både utendørs og inne. Og vi skal by på nordisk kvalitetsmat med lokale råvarer inspirert av det franske kjøkkenet. Vi byr rett og slett på det beste fra Vesterålen.

30. juni står hotellet helt klart, og da har hotelldirektøren invitert lokalbefolkningen til fest:

– Alle som ønsker å se det nye hotellet, er hjertelig velkommen til folkefest 30. juni. Vi byr på popcorn, softis, visning, servering og morsomme aktiviteter, og en av kollegaene mine mener også vi kan by på et direktørstup fra den flytende badstua, forteller Rodal.

QUALITY HOTEL RICHARD WITH 8 etasjer

154 rom

5 suiter

Restauranten 1893

6 møterom

Konferansesal med plass til 150 personer

Flytende badstu

Bar

Gym

Hotellet eies av Hotell Richard With AS

Quality Hotel Richard With legger opp til å bli det ledende konferansehotellet i regionen, med møterom og en konferansesal med plass til 150 personer. Hotellet rommer også restauranten 1893, oppkalt etter Hurtigrutas første seilas, og foran hotellet kan gjestene benytte en flytende badstue mens de nyter utsikten.

Hotellet blir en viktig hjørnesteinsbedrift i Stokmarknes med nærmere 50 ansatte.