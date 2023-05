En flytur fra Glasgow til Tenerife med flyselskapet Jet2 ble nok annerledes enn passasjerene ventet seg. En mann i 50-årene sin oppførsel gjorde at flyet til den solfylte feriedestinasjonen måtte avbryte reisen og lande i Portugal.

Det skriver GB News.

Det hele begynte da mannen forsynte seg med vodka han hadde kjøpt på flyplassen. Mannen skal da ha blitt beruset og aggressiv. Oppførselen hans skal ha skremt barn ombord på flyet.

Urinerte

Flyturen til Tenerife ble annerledes enn forventet. Illustrasjonsfoto. Foto: Desiree Martin / AFP / NTB

Mannen skal ha fått klar beskjed fra kabinpersonalet om å roe seg ned. Mannen skal da ha reist seg opp og urinerte på setet foran seg.

Mannens oppførsel ble da vurdert som en sikkerhetsrisiko og flyet ble omdirigert til å lande på Faro i Portugal. Der ble mannen fjernet fra flyet og eskortert vekk av politi på stedet.

Flyet måtte rengjøres og de andre passasjerene måtte tilbringe natten på hotell.

Mannen har nå blitt svartelistet av flyselskapet og kan aldri igjen fly med dem.

Nulltoleranse

Sjefen i flyselskapet har kommet med en beklagelse til passasjerene som var med på reisen. Han la til at flyselskapet nå vil «kraftig forfølge» mannen for kostnadene etter at flyet måtte omdirigeres og lande i Portugal.

– Denne hendelsen bør fungere som en sterk advarsel til alle som tror at det kan være akseptabelt å oppføre seg slik om bord på en av våre flyvninger, legger lederen til.

Mannen nekter for å ha urinert på setet foran seg.

– Jeg urinerte ikke i kabinen. Jeg helte ut en flaske vodka som jeg kjøpte i taxfree. Jeg er enig i at jeg skjulte at jeg drakk fra den, sier mannen i en uttalelse.

– De sa at jeg satte flyet i fare, men det gjorde jeg ikke, fortsatte mannen.