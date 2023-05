En mann i Florida er siktet for å ha installert skjult kamera på et Royal Caribbean cruiseskip. Mannen skal ha installert det skjulte kameraet på cruiseskipet Harmony of the Seas. Det skriver CBS News.

Ifølge ABC News skrives det i rettsdokumentene at «på eller rundt 30. april 2023, da Harmony navigerte i internasjonalt farvann, installerte mannen et skjult Wi-Fi-kamera på et offentlig bad på akteren av Harmony's toppdekk, mellom en surfesimulator og en bar, badet var et unisex-bad»

Kameraet skal ha blitt oppdaget flere dager senere av en annen passasjer. Et minnekort med timevis av video ble oppdaget i det skjulte kameraet.

Over 100 filmet

De første klippene på minnekortet skal vise mannen mens han installerer og deretter gjør forsøk på å gjemme kameraet.

Mannen skal ha innrømmet å ha plassert kameraet på det offentlige toalettet. Illustrasjonsfoto. Foto: Shutterstock / NTB

Videre viste video fra minnekortet etterforskerne at over 150 mennesker skal ha blitt filmet, blant dem 40 mindreårige. Noen skal ha blitt filmet mens de brukte toalettet eller mens de skiftet klær.

Den siktede mannen skal ha innrømmet å ha plassert kameraet på toalettet og skal ha fortalt vektere på skipet at han visste at det skjulte kameraet hadde blitt oppdaget siden han ikke fant det da han senere gikk inn for å sjekke.

Mannen er løslatt mot kausjon med sin kone som formynder. Han får ikke ha uovervåket kontakt med mindreårige, inkludert sine barn eller ha internettilgang.

Ber om hjelp

FBI skal nå ha gått ut og bedt om hjelp til å identifisere de som er rammet av filmingen.

– Hvis du og/eller dine mindreårige pårørende ble utsatt for eller har informasjon som er relevant for denne etterforskningen, vennligst fyll ut dette korte skjemaet, skriver FBI , og bemerker at tidsrammen det fokuseres på er mellom 30. april og 1. mai.

Royal Caribbean sier i en uttalelse at de er klar over hendelsen, men at de ikke kan kommentere ytterligere siden saken er under etterforskning.