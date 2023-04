LNG er et av verdens reneste marine brensler som er tilgjengelig i stor skala. Dette brenselet kommer til å spille en nøkkelrolle i overgangen til avkarbonisering av internasjonal skipsfart, sier MSC.

LNG reduserer lokale luftforurensende utslipp som svoveloksider med opptil 99 prosent, og nitrogenoksider med opptil 85 prosent. LNG spiller også en nøkkelrolle i å redusere klimaendringene ettersom det gir opptil 20 prosent reduksjon i klimagassutslipp.

- Etter hvert som bio- og syntetisk drivstoff blir tilgjengelig, vil MSC Euribias utslipp reduseres ytterligere. LNG er nemlig nøkkelen til å utvikle lavkarbonløsninger for skipsfarten ettersom nye teknologier som brenselceller kan drives med LNG inntil nullutslipp bio-LNG eller grønt hydrogen blir tilgjengelig i stor skala, skriver cruiserederiet.

MSC Cruises er aktivt involvert i flere prosjekter sammen med regulatorer, akademia, verft og industri for å utvikle og gjøre disse teknologiene levedyktige.

Skipet vil også kunne koble seg på landstrøm for å redusere karbonutslipp i havnen.

Utover dette har MSC Euribia det mest avanserte avløpsvannbehandlingssystemet i verden, som er designet i tråd med FNs skipsfartsorgan International Maritime Organization.

Skipet har også et omfattende system for både resirkulering og for håndtering av undervannsstrålingsstøy for å begrense forstyrrelser av livet i havet.

I tillegg har skipet et omfattende utvalg av energieffektivt utstyr som optimaliserer motorbruken og hotellenergibehov.