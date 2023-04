Endelig vann på Solen og Jorden i Oslo

OSLO: Anlegget med verket av kunstneren Ørnulf Bast ble reist av Oslo kommune i 1986 er nå rehabilitert. Det storslåtte kunstverket skal bli det naturlige midtpunktet på den travle plassen på Østbanehallens sjøside.

Vann til fontenene

- Fontenen har et historisk sus over seg og forteller en spennende historie. Jeg er glad for at vi gjennom Bilfritt byliv-satsingen nå har fått vann i fonten igjen, samtidig som vi har fjernet parkeringsplassen ved siden av og laget lekeplass. Sammen med Deichman Bjørvika og vannspeilet, har dette blitt en veldig hyggelig og populær del av sentrum igjen, sier byråd for byutvikling, Hanna Marcussen (MDG) i en pressemelding.

Kulturetaten melder dessuten at Oslos øvrige fontener også vil fylles med vann i løpet av våren etter å ha har vært tørrlagt to sesonger på grunn av Legionella og vannrestriksjoner.



Solen og Jorden (1935) av Ørnulf Bast (1907-1974) er en del Oslo kommunes kunstsamling, og forvaltningsansvaret deles mellom Bymiljøetaten og Kulturetaten.

er en del Oslo kommunes kunstsamling, og forvaltningsansvaret deles mellom Bymiljøetaten og Kulturetaten. I 1932 utlyste Den norske Amerikalinjen en konkurranse for utsmykning av Jernbanetorget. Ørnulf Bast vant konkurransen, og skulpturanlegget ble gitt som en gave til Oslo by.

Reist av Oslo kommune i 1986, men har ikke vært i drift de siste 20 årene på grunn av behov for rehabilitering.

Rehabiliteringen er finansiert av programmet Bilfritt byliv, og har en kostnadsramme på 19 millioner kroner inkludert MVA.

Rehabiliteringen startet november 2021 og fonteneanlegget ble ferdigstilt juni 2022. Grunnet vannmangel i Oslo i fjor, blir vannet skrudd på først i 2023.

Fonteneanlegget har fått ny vanntilkobling, belysning og elektrisk anlegg, i tillegg er lekkasjer tettet.

All stein på utsiden av fontenen, og 70 prosent av mosaikken i bassenggulvet, består av gjenbrukt smågatestein. Det elektriske anlegget er nytt, men lysmastene er kun pusset opp ved hjelp av sandblåsing og lakk. Tre nye lyspunkter er imidlertid satt opp for ekstra belysning.

I tråd med den opprinnelige kunstneriske tanken er også bronseskulpturene snudd fra å skue mot nordvest, til nå å ha ansiktene sine vendt mot sjøen og Bjørvika. De nye vannstrålene er rehabilitert for å være så tett opptil Ørnulf Basts intensjon som mulig.

Foto: VisitOSLO / Didrick Stenersen

Kunst til folket



Da fontenen første gang ble satt opp i 1986, var området et trafikknutepunkt og parkeringsplass. Nå fremstår Christian Frederiks plass som et hyggelig byrom uten biler, med benker, lekeplass og uteservering. I tillegg er hele området i Bjørvika blitt utviklet med Deichman Bjørvika og MUNCH.

- Solen og jorden er et godt eksempel på kunst som folk får oppleve på sin vei gjennom byen. Kultur skal være for alle, og vi bruker mye av fellesskapets penger på å støtte kunst og kulturliv i byen vår. Kunsten på torg og gater er tilgjengelig for alle, til og med når vi ikke oppsøker den selv. Det er skikkelig kult, sier byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal (SV) i meldingen.