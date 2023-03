OSLO: 10. juni åpner Oslo kommune Klosterenga park som blant annet består av en 450 meter lang kunstbekk.

Parken skal bli en opplevelsespark med kunst, vann og grønne områder for store og små. Skulpturparken er skapt av den anerkjente kunstneren Bård Breivik som tidligere er kjent for sine skulpturer og utsmykninger i stein og metall.

– Oslo får nå en unik park på østkanten hvor vann og kunst møter hverandre. En skulpturpark for alle som bor og besøker byen vår, men først og fremst for nærmiljøet og bydelen, som har måttet tåle flere år med bygging, sier Byrådsleder Raymond Johansen i en pressemelding.

Grotten blir et av hovedverkene i parken, en 11,5 meter lang og 1,5 meter høy vannskulptur som hovedsakelig består av tak i diabasstein og søyler i granitt. Foto: Andreas Vedum, Landskap+

Åpnet Hovinbekken



Vannet spiller en viktig rolle i parken, siden Hovinbekken blir åpnet og kommer fram i dagslys igjen.

- Å få bekken opp til overflaten er positivt for å skape et godt bymiljø, men det er også et viktig flomforebyggende miljøtiltak som gir rikere dyre- og planteliv. Parken har derfor mange funksjoner, og jeg gleder meg til å se den bli tatt i bruk av store og små, sier byrådslederen.

Kristian Blystad ble kunstnerisk leder etter at Bård Breivik gikk bort, og har ferdigstilt prosjektet i tett samarbeid med arkitekt Jørn Skaare, Johansen Monumenthuggeri og Oslo kommune.

Klosterengas venner: Frivillig nabolags- og interesserorganisasjon, med mål om å jobbe for ferdigstillelse av parken. Høy interesse for å bevare den grønne lungen i nabolaget, samt gi kunsten mer oppmerksomhet.

Detalj fra Muren på Den flerkulturelle plass på Klosterenga. Foto: Lily Vikki / Oslo kommune

En av de største kunstsatsingene



Klosterenga park er en av de mest omfattende offentlige kunstsatsingene i nyere norsk historie.

Skulpturparken ligger på Grønland. Arbeidene har pågått siden 90-tallet med ulike opphold, og ferdigstilles i stor grad denne våren. En mindre del av prosjektet med åpning av bekken ned mot Grønlandsleiret gjenstår.

Etter den formelle åpningen kl. 13:00 blir det folkefest i parken, arrangert i tett samarbeid med Klosterengas venner.