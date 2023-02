NORGESFERIE: Ukraina og Norge har en lang historisk forbindelse

– Vi er glade for at Oslo i løpet av året vil få et minnesmerke over dronning Ellisiv, sier byrådsleder Raymond Johansen i en pressemelding.

– Dette er med på å understreke og minne oss om de historiske båndene mellom Ukraina og Norge, og mellom Kyiv og Oslo. Det er også av symbolsk betydning at Ellisivs mann, kong Harald Hardråde, regnes som Oslos grunnlegger, sier byrådslederen.

Det er Oslo kommune ved Kulturetaten som sammen med Norsk Billedhuggerforening nå ønsker å løfte frem ukrainsk og norsk middelalderhistorie og den historiske forbindelsen mellom landene.

Byrådsleder Raymond Johansen mener minnesmerket over dronning Ellisiv av Kyiv er med på å understreke og minne oss om de historiske båndene mellom Ukraina og Norge, og mellom Kyiv og Oslo. Foto: Sturlason

Sammen med mannen Harald Hardråde



Minnesmerket over Ellisiv av Kyiv vil bli plassert på Harald Hardrådes plass i Schweigaardsgate i Gamlebyen. Her står allerede en granittbauta av kong Hardråde, avduket i 1905 utført av Lars Utne.

Harald Hårdrådes plass forvaltes av Bydel Gamle Oslo som er ansvarlig for drift og vedlikehold. Bydelen bidrar til prosjektet med å gjøre plassen til et godt sted hvor folk ønsker å være, etter innspill fra naboer.

Ellisiv av Kyiv Foto: Wikipedia

Norges første ikke-skandinaviske dronning

Ellisiv av Kyiv, født Elisaveta Yaroslavna, var datter av en av Europas mektigste menn - storfyrsten av Kievriket.

Harald Hardråde hadde rømt utenlands etter tapet ved slaget på Stiklestad, hvor hans bror kong Olav ble drept. Her møtte han Ellisiv, og fikk avslag på giftemål av hennes far, ettersom Hardråde hverken var rik nok eller selv var konge.

Syv år senere, etter å ha bygget seg opp stor rikdom, spurte han igjen om hennes hånd, og denne gang fikk han tillatelse til å gifte seg med Ellisiv, i Kyiv i dagens Ukraina. De fikk to barn sammen.

Åpen konkurranse om minnesmerket



Minnesmerket lyses ut som en åpen prekvalifisering med frist 6. mars. Tre bidrag vil så bli plukket av en jury til en lukket konkurranse med tildeling 16. mai. Avdukingen er planlagt til 15. desember 2023. Juryen består blant annet av oppnevnte fra Norsk Billedhoggerforening, Oslo kommunes kunstsamling, Norsk Institutt for kulturminneforskning samt direktøren for Ukranian Institute i Kyiv.