OSLO: I fjor var mer enn 46 000 mennesker innom. Nå åpner takhagen for tredje sesong siden bygget var ferdigstilt i 2021.

– Med mer enn 18 selskaper i bygget er takhagen blitt et attraktivt kortreist tilbud til de ansatte som har sine kontorlokaler i Økern portal. Dette er også en populær møteplass for besøkende utenfra, spesielt familier fra nærområdet, enten de skal på oppdagelsesferd eller trene, sier Richard Groven som er forvaltningsdirektør i Oslo Pensjonsforsikring, som har utviklet og eier bygget, i en pressemelding.

Taket har også en parsellhage hvor det dyrkes frukt og grønnsaker. Den tiltrekker seg mange nysgjerrige og hageentusiaster som vil se og lære. Her er det et mangfold av planter, grønnsaker og frukttrær – og summende bikuber. Taket rommer også et areale som er øremerket dyrking av urter og grønnsaker for spisestedene i bygget.

Kompost fra egne spisesteder



– Alt matavfall fra spisestedene i bygget komposteres og brukes som gjødsel på taket i løpet av 48 timer, det er i tråd med vår visjon om et bærekraftig felleskap mellom næring og nærmiljø, sier Richard Groven.

Når den 7 000 kvadratmeter store takhagen åpner for sommersesongen vil besøkende, ut fra erfaringene i 2022, strømme på frem til og med innhøstingen utpå høsten.

Høydetrening i byen



Takhagen er blitt et attraktivt møtested, også for skoleklasser og barnehager som kan spise matpakken sin her eller besøke kjøkkenhagen. I tillegg til urter, grønnsaker, frukttrær og bikuber er det også et meitemarkhotel her. Det gjør takhagen til et sted med biologisk mangfold og gode vekstvilkår før innhøsting.

Sist, men ikke minst: Her er det løpebane og treningsapparater som legger forholdene godt til rette for en treningsøkt i høyden!

– Taket er åpent for alle, fra de første frøende og spirene om våren til innhøstingen er ferdig om høsten, sier Richard Groven.