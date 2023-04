HOTELL: Petter Stordalen gjør det ikke. Den norske hotellkjeden Citybox har profilert seg på det lenge. Og nå varsler Scandic at de også vil komme gang:

De vil tilby hotellovernatting for det såkalte økonomisegmentet. De som bare vil ha et sted å sove om natten, og kunne hvile mellom opplevelsene de kom for.

Som ikke vil bruke pengene sine på minibar på rommet, plysj og overdådige hotellfrokoster så lenge det finnes god og billig streetfood og kafeer og puber og barer i byen.

- Økonomisegmentet er det raskest voksende segmentet i det europeiske hotellmarkedet. For å møte etterspørselen fra en ny generasjon hotellgjester, åpner Scandic nå det første hotellet under merkevaren Scandic Go; et bærekraftig og smart hotellkonsept til en bra pris, skriver hotellkjeden i en pressemelding.

Scandic Go skal være hoteller med kompakte rom og mindre fellesarealer enn selskapets fullservicehoteller.

Scandic Go skal snakke til en ny generasjon hotellgjester. Foto: Scandic

Vil vinne de nye reisende



Ambisjonen er at selskapet på sikt skal bli markedsledende i økonomisegmentet i Norden, og med Scandic Go øke ekspansjonstakten utenfor Norden. Først ut er Stockholm, der Scandic Go åpner i begynnelsen av september.

Behovet for billigere overnattingstilbud er drevet av endrede reisevaner og nye økonomiske forutsetninger for mange reisende. I Norden er segmentet underutviklet sammenliknet med det europeiske markedet, og står for mindre enn fem prosent av markedstotalen.

I Europa er andelen 15 prosent. Gjennom Scandic Go etablerer selskapet nå en posisjon i et raskt voksende segment, med en klar ambisjon om å bli markedsledende, heter det.

Bremset av pandemien



- Det hurtigvoksende økonomisegmentet gir oss en fantastisk og unik mulighet til å ytterligere styrke porteføljen vår, for å møte den raskt voksende etterspørselen fra en ny generasjon hotellgjester. Med Scandic Go kommer vi til å ta en ledende rolle i å utvikle segmentet i Norden, og jeg ser store ekspansjonsmuligheter utenfor våre nordiske markeder, sier konsernsjef Jens Mathiesen i Scandic Hotels.

Varemerket Scandic Go ble presentert for første gang i 2020, men utrullingen ble satt på hold på grunn av pandemien. Nå er arbeidet i full gang før lanseringen etter sommeren. Det første hotellet, som ligger sentralt plassert i Stockholm, er et eksisterende Scandic-hotell i Upplandsgatan som skal renoveres og gjenåpnes som første Scandic Go.