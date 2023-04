Flymareritt: Terror-rapportert etter do-drama

American Airlines Group står overfor et søksmål anlagt av en kvinne som hevdet at en av flyselskapets flyvertinner låste henne og barnet hennes inne på et toalett under en flytur i september 2022.

Yasbleedy Giraldo fløy fra Fort Lauderdale-Hollywood International Airport (FLL) til New Yorks John F. Kennedy International Airport (JFK) med sine to små barn og ektemann Ali Moghaddam – som til alt overmål er tidligere FBI-agent.

Under flyturen måtte begge de to barna gå på do.

Giraldo, som satt på første rad i økonomidelen, så at de nærmeste toalettene var de i første klasse, så hun forsøkte å bruke det. American Airlines sin policy tillater alle passasjerer, uavhengig av billett eller seteklasse, å bruke førsteklasses toaletter på innenlandsflyvninger, refererer Aerotime avisen New York Post.

Giraldo hevdet imidlertid at en førsteklasses flyvertinne hindret henne i å bruke toalettet og instruerte henne til å bruke økonomiklassetoalettet bak på flyet. Giraldo gjorde som instruert og skiftet sønnens bleie bakerst i økonomidelen.

– Bruk nærmeste toalett



Det er trangt på flytoaletter. Kvinnen hevdet hun fikk panikk da flyvertinnen låste henne inne med sønnen. Foto: Travellink

Mens hun var i det området, informerte en annen flyvertinne Giraldo om at det ikke var noe flyselskapsforbud mot å bruke det nærmeste toalettet, så hun kunne ha brukt det toalettet i den dyreste seksjonen.

Senere under flyturen trengte et av Giraldos barn igjen å bruke badet, så hun tok barnet med til toalettet på første klasse. På veien prøvde flyvertinnen på første klasse å stoppe henne, men Giraldo klarte å komme seg forbi henne.

Da hun var inne på toalettet, skal Giraldo ha hørt lyden av døren som låste seg fra utsiden. Døren ville ikke røre seg når Giraldo prøvde å åpne den, og hun påsto at flyvertinnen hveste gjennom døren og sa: «Åh, er du låst inne, trenger du noen til å åpne døren, frue?»

Giraldo hevder hun lider av klaustrofobi og angst når hun flyr, og at hun derfor begynte å banke på toalettdøren - noe som traumatiserte hennes tre år gamle sønn.

Terroristalarm etter do-terror



Flyvertinnen åpnet til slutt toalettdøren, og da Giraldo og sønnen kom tilbake til setene sine, ble de fortalt av flyvertinnen at piloten hadde ringt inn en «terroristalarm».

Giraldo forteller at hele familien ved ankomst ble eskortert av flyet, og ble avhørt i 15 minutter før de ble løslatt. Også den tidligere FBI-agenten er rystet over det som skjedde på førsteklasse-toalettet. Han var uvitende om hendelsen inntil de ble først ut av flyet av politiet.

– Jeg viet et tiår av livet mitt til offentlig tjeneste, til å beskytte samfunnet. Joint Terrorism Task Force, undercover, SWAT, alt dette … for at familien min skal bli stemplet som terrorist og bli marsjert av et fly bare fordi vi ønsker å skifte bleie?» sier han til The New York Post.

Giraldo sier til New York Post at hun tror at dette var en hendelse med rasisme, fordi flyvertinnen hørte henne snakke farsi, et moderne persisk språk, til mannen sin og barna.

– Giraldo gjennomgår terapi på grunn av hendelsen, sier advokaten hennes.

I mellomtiden uttaler American Airlines til New York Post at de gjennomgår detaljene i søksmålet og at «American etterstreber å gi en positiv og innbydende opplevelse til alle som reiser med oss, og vi tar påstander om diskriminering veldig alvorlig».