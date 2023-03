Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.



RESTAURANT: Salvesen & Thams-eide Bitastad har vokst seg stor innen servering ved å kjøpe opp ulike restaurankonsepter. Hurtigmatkjeden Big Bite (70 restauranter), Jordbærpikene (45 cafeer), Sabrura Sticks & Sushi (32 restauranter), Kompis (13 restauranter) og og SOT (8 burgerrestauranter) bidro til en samlet omsetning inkludert franchise på 1.150 millioner kroner i 2022. Det var en vekst på 200 millioner fra året før.

Etter lang tids planlegging lanserer Bitastad nå et nytt, asiatisk restaurantkonsept som har fått navnet Sanoi. Konseptet er bygget rundt flere ulike sharing-menyer; det vil si at gjestene rundt bordet deler på rettene.

– Vi vet at interessen for sharingskonsepter er sterkt økende, og dette er første gang vi etablerer et helt nytt konsept internt, sier Bjørn Vidar Tessem, konsernsjef i Bitastad.

Skal åpne flere Sanoi-restauranter

Sanoi åpner i april i Bitastads hjemby Trondheim, nærmere bestemt i Apotekerveita, i nabolokalet til Britannia Hotel. Lokalet er på 300 kvadratmeter, og restauranten kommer til å ha 100 sitteplasser.

– Sanoi kommer nok til å ha mest gjester som sitter ned, men restauranten får også en egen inngang for gjester som ønsker takeaway, forteller Tessem.

– Skal Sanoi ble en kjede, i likhet med deres øvrige konsepter?

– Vi skal først høste erfaringer, og så er ambisjonen å skalere. Det blir uansett ikke snakk om et like høyt antall restauranter som for eksempel Sabrura og Jordbærpikene. Sanoi er et konsept med større enheter og høyere omsetning pr. enhet, så skaleringspotensialet i antall vil dermed være noe lavere.

– Hvordan skal Sanoi skille seg ut i mengden av asiatiske restaurantkonsepter?

– Vi ser et «white spot» på det med å dele. I tillegg skal vi kombinere det asiatiske med gode, norske råvarer. Det er et segment i vekst. Sist, men ikke minst, legger vi oss på et moderat prisnivå som skal gi verdi for pengene, sier Tessem.

– Vi har investert i interiøret. Sanoi blir en unik restaurant som likevel vil ha en folkelig og avslappet atmosfære, fortsetter han.

Tessem ser for seg god vekst for Bitastad Holding også i 2023.

– Det er klart at vi er spent på hvordan markedet utvikler seg fremover, men inngangen til 2023 har vært god. Vi har ambisjoner om fortsatt god vekst i år. Målt i omsetning vil Sabrura i løpet av året være størst, etterfulgt av Jordbærpikene og Big Bite.

Bitastad står også bak kjeden Sabrura Sticks & Sushi. Foto: Sabrura Sticks & Sushi

Har stjernekokk med på laget

I planleggingen av Sanoi har Tessem koblet inn Preben Oosterhof, kjedesjef i Bitastad, og stjernekokk Jonas André Nåvik. Sistnevnte står også bak trondheimsrestauranten Fagn, som siden 2019 har hatt stjerne i Michelin-guiden.

– Sanoi er en idé jeg har hatt i tre år. Så møtte jeg Preben Oosterhof, og vi begynte å snakke sammen og vi var samkjørte vedrørende trenden rundt asiatisk mat og sharing-menyer. Vi fikk «go» fra Bjørn Vidar Tessem for to år siden, forteller Nåvik.

– Hva slags asiatisk mat skal Sanoi servere?

– Sanoi er et konsept med mat fra hele Asia; for eksempel India, Thailand, Japan, Indonesia, Filippinene og også Midtøsten, sier Nåvik.

– På Sanoi skal norske råvarer møte krydder fra Asia, og det blir minimalisme. Less is more, fortsette han.

Sanoi skal tilby à la carte-meny i tillegg til delemenyer med fem, åtte eller ti retter. Bestiller man sistnevnte får man hele menyen, ifølge Nåvik.

– Hva blir din rolle fremover?

– Jeg er hovedeier i Fagn, men er ikke så mye med i den daglige driften der. Jeg bistår alle Bitastad-kjedene med utvikling, men mitt hovedfokus nå er Sanoi. Jeg skal være med på driften der i hvert fall det første halvåret, og har allerede begynt å planlegge høstmenyen.