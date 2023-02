Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.



RESTAURANT: – Det vil ta litt tid å bygge opp merkekjennskap i Norge, men det er ingen hemmelighet at våre ambisjoner er store. Det er selvfølgelig ikke vår plan å stoppe med tre restauranter. Vi forventer at den norske biten vil utgjøre en signifikant del av vår virksomhet i løpet av relativt få år, sier Jens Broch, adm. direktør i Sunset Boulevard.

Finansavisen omtalte Sunset Boulevards Norges-planer i april 2021. Da søkte hamburgerkjeden etter en «Area Manager» som skulle etablere fem til ti restauranter i Norge i løpet av en periode på rundt fem år. Nå har kjeden ansatt en områdesjef for Norge. Planen er å åpne tre-fire restauranter i år.

– Vi starter med egeneide restauranter i Norge. Derfor har vi ansatt en områdesjef med lang fartstid i Sunset Boulevard. På sikt ønsker vi imidlertid at våre utenlandske restauranter skal drives av lokale franchisetagere, sier Broch.

Sunset Boulevard har startet med å produsere salat inne i restaurantene med såkalt vertical farming.. Foto: Sunset Boulevard

Takeaway-restauranter

Ved utgangen av 2022 hadde Sunset Boulevard 43 restauranter i Danmark, to på Grønland og én på Færøyene. Kjeden planlegger å åpne minst seks nye restauranter i Danmark i 2023. Fire av disse blir et nytt konsept, lansert i 2022; et Grab’n’Go-konsept der maten bestilles på nett og hentes som takeaway.

– Resultatene fra denne restauranten har overgått våre høye forventninger. Det er slike Grab’n’Go-restauranter vi nå ruller ut i Norge. Konseptet åpner mange muligheter for beliggenhet, og det gjør det mulig å ekspandere og hurtigere skape merkekjennskap i et nytt marked, sier Broch.

Han vil ikke løfte på sløret og fortelle hvor i Norge de første Sunset Boulevard-restaurantene skal åpnes.

– I valg av beliggenhet legger vi særlig vekt på at det skal være en viss gjennomstrømming av mennesker, for eksempel ved innfartsveier med trafikk inn til byene. Som takeaway-destinasjon må restaurantene være lette å komme til.

Den danske hamburgerkjeden har i dag 46 restauranter. Foto: Sunset Boulevard

Rekordår i 2022

Broch ønsker ikke å opplyse omsetningstall for Sunset Boulevard.

– Men vi satte omsetningsrekord i fjor. Topplinjen ble 25 prosent høyere enn i 2021. Resultatet før skatt økte fra 11,3 millioner danske kroner i 2021 til 24,5 millioner i fjor. 2022 var vårt beste år siden etableringen i 1996.

– Kjeder som McDonald’s, Burger King og Max er allerede godt etablert i det norske markedet. Hvordan skal Sunset Boulevard hevde seg i kampen mot disse?

– Vi kjemper mot de amerikanske fastfoodgigantene også i Danmark. Etter snart 27 år i Danmark har vi likevel klart å vokse til 46 restauranter og bevist at det er plass til oss i et svært konkurransepreget marked. Vi tror det skyldes at vi gjør ting på vår egen måte, sier Broch.

Han mener Sunset Boulevard er en sterk aktør innen kvalitet og bærekraft, og trekker blant annet frem fersklaget fastfood og kjedens burgere med biff fra frittgående, irsk kveg, samt bruk av gjenbrukbare kopper i restaurantene.

– Dette har danskene belønnet oss for, og våre markedsundersøkelser forteller oss at også nordmenn vil ta godt imot våre verdier og vårt brand. Norge er på alle vis et godt sted å starte vårt ekspansjonseventyr.

Sunset Boulevard eies av forretningsmannen Jeppe Droob, som startet kjeden i 1996.