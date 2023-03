Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.



LUNSJGUIDE: I november åpnet en ny vinbar og spisested rett nedenfor Birkelunden på Grünerløkka.

Navnet er Fat City og er inspirert av den amerikanske filmen med samme navn fra 1972. Bak nyåpningen står gjengen som driver Bar Boca i nabolokalet.

Long og Short går gjennom Olaf Ryes Plass i solen og opp Thorvald Meyers gate.

Lokalet er nokså lite. Noen få bord, to store tredisker og en haug med barkrakker i mørkt tre. Det er nyoppusset, enkelt og moderne innredet. I hyllene bak diskene står det vinflasker på rekke og rad, oliven i store krukker og ansjos på glass.

Bak disken står kjøkkensjef Klint Andreas Snoken Kvamme og prepper mat. En gjennomsiktig plastboks er full av kyllingføtter og skal sannsynligvis kokes til kraft. Lunsjduoen ønskes velkommen av både kjøkkensjefen og den andre servitøren, og setter seg ved disken foran kjøkkenet.

Menyen består av blant annet sandwicher med lokale råvarer. Foto: Ivan Kverme /Finansavisen

Fat City Liten og ufancy vinbar på Grünerløkka som også serverer lunsj på torsdager, fredager og på helgedager. Enkel meny som varierer basert på tilgang på lokale råvarer. Ypperlige smaker og hyggelig betjening. Sted: Thorvald Meyers gate 30. Besøkt: 23.februar 2023. Pris lunsjretter: Under 200 kroner for lunsj- og småretter. Terningkast: 5.

Nyskåret skinke og håndskrevet meny

To glass med vann kommer raskt på benken sammen med menyen, som er skrevet for hånd med kulepenn på et papirark.

– Sånne retro, franske Duralex-glass dukker opp overalt om dagen. Throwback til gamle dager og 90-tallet, da alle hadde det hjemme, sier Short.

– Det er noe sjarmerende med at menyen er håndskrevet. Det tyder på at menyen endres ofte, sier Long.

Og det er en del av konseptet. Hos Fat City kan du drikke kaffe, spise lunsj eller middag og drikke vin. Og kjøpe diverse matvarer. Litt som en deli og vinbar i ett. Det serveres lunsj fra klokken 11, med fokus på lokale råvarer. Menyen er relativt liten, men hinter om nøye utvalgte lunsj- og småretter. Her tilbys ulike oster, skinker, oliven, diverse sandwicher, kyllingvinger og skrei.

Sulten gnager hos både Long og Short og de bestemmer seg for å bestille hver sin sandwich, og dele et par småretter i tillegg.

Kjøkkensjefen begynner straks på bestillingen, og raskt har han skåret opp både fennikelsalami og pancetta, servert på et bestemorfat med blomstermaling og gullkant.

– Det er lite som slår helt nyskåret skinke. Supergodt, sier Long.

Det lille lokalet byr på muligheten til å sitte rett ved kjøkkenet. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Imponerende småretter

Klientellet på Fat City er ungt denne torsdag formiddagen. Noen spiser fiskesuppe. Andre drikker kaffe. Fat City ligger sentralt til, både for de som bor og jobber i området.

– Mange hippe, unge bedrifter og kreative byråer kunne sikkert hatt vellykkede forretningslunsjer her, sier Short.

Kjøkkensjefen kommer med to nye tallerkener på bordet. Long går for sandwich med krabbe, kål og miso. En blanding av krabbe og miso er lagt på bunnen, mens kålen er dandert på toppen.

– Denne er utrolig god. Krabbeblandingen er full av smak, og konsistensen er kremete og deilig. Kålen kunne i utgangspunktet vært litt kjedelig, men den er sprø, og med sausen blir det en bra balanse. Ordentlig godt, sier Long.

Fat City på Grünerløkka Foto: Ivan Kverme / Finansavisen

Short får servert en sandwich med dressing, bonitoflak, egg og brokkolini.

– Herlige smakskombinasjoner. Bra brød. Lite å utsette på her må jeg si, uttaler Short og nipper til litt italiensk brus.

Servitøren er raskt på ballen og spør om de er klare for mer mat. Til slutt har de bestilt en rett med skrei, fermentert tomat og salat. Et par minutter senere er den på disken.

– Digg. Jeg er egentlig ingen skreiperson, men dette er supergodt, konkluderer Short.

– Jeg derimot, er innmari glad i skrei. Og denne imponerer. Sausen på fermentert tomat gir det lille ekstra og fisken er perfekt dampet i ovnen, sier Long.

Toast med ansjos på Fat City. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Summa summarum

Etter en såpass god og rask servering spør de to servitøren om de ikke også har noe søtt på menyen.

– Vi er ikke en restaurant som også serverer vin, men en vinbar som også serverer litt mat, poengterer han lystig.

De to ser seg likevel meget fornøyde med dagens lunsj. Ypperlig og upretensiøs mat, hyggelig atmosfære og mer enn akseptable priser. Utvilsomt en bra score og terningkast fem, enes de.