SKIFERIE: - Et skitog i seg selv er ikke unikt, men at det stopper på en egen perrong med egne skiskap og avstigningen er omtrent rett i påstigning på heisen, det er unikt! jubler Hafjell og Kvitfjell/Alpinco i en pressemelding.

Onsdag 11. januar er det offisiell åpning av Kvitfjell stasjon. For anlegget og operatørene er det en stor merkedag som vil bli betydelig markert med togankomsten fra Oslo 13.02 på Kvitfjell stasjon.

Toget har allerede tatt sine første stopp og perrongen vil fra og med offisiell åpning ha egne skiskap tilgjengelig slik at gjester kan skifte i varmestuen, låse inn skisekker og stikke til fjells.

Med mindre det lanseres spesielle billettpakker i kombinasjon med heiskort, blir ikke togreisen direkte billig. Søkemotorene til både VY og SJ gir en tur-retur-pris på om lag 750 kroner for voksne.

Kvitfjell Vest Foto: Vegard Breie

Møte på toget og lunsj i bakken



Turen tar pluss-minus tre timer hver vei, så det er godt mulig å få en nokså lang dag i bakkene om man reiser opp og ned samme dag.

- Dette er jo en stor markering for vår del. Det å ha et tog som mer eller mindre lar deg skli rett inn på stolheisen er jo helt fantastisk. Når vi nå har et tog som kjører forbi bakkene våre er det stor stas at det også stopper her slik at gjester kan komme seg ut på ski både enkelt og ikke minst bærekraftig.Enklere blir det jo nesten ikke. Ta møtene på toget og lunsjen i bakkene, sier kommunikasjonsansvarlig i Alpinco, Veslemøy Eineteig Wedum i en pressemelding.