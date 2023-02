Denne artikkelen ble først påblisert i Kapital.



HAFJELL: Lite kan måle seg med en lang skitur i nydelig vintervær etterfulgt av en kald øl sammen med gode milliardærvenner på Gaiastova.

På toppen av Hafjell er du garantert å finne dem. Det som gjør stedet spesielt, er likevel mangfoldet. Her er det like stor sannsynlighet for å finne et medlem av Kapitals 400-liste som en jentegjeng på heisatur fra Gjøvik.

Gaiastova ble bygget til OL i 1994 og har byttet eier en rekke ganger. Første eier var skipsreder Knut Utstein Kloster, som senere solgte videre til vaskekongen Svein Erik Bakke. Neste eier ble den lokale utleieren Jan Erik Rørvik. I 2010 tok fire hytteeiere over stedet: Carl Erik Krefting, Mads Syversen, Lars Staff og Finn Caspersen gikk sammen om å kjøpe Gaiastova.

For et par år siden skal Jørgen Dahl ha overtatt eierskapet. Så neste runde er på Dahl.

Det har vært høy stemning på Gaiastova denne vinteren. Foto: Andreas Klemsdal / Kapital

Store planer

Sector Alarm-gründeren er like ambisiøs på vegne av det legendariske afterski-stedet som han var da han begynte å selge alarmer i ungdomsårene.

Kommunen ønsker å gjøre Gaia til ett av fire knutepunkter i Hafjell, og Dahl har tenkt å levere varene. I et planprogram har stedet fått navnet Hafjell 950, og her trekkes linjene for et helt nytt samlingssted.

Hafjell 950 skal utvikles til en komplett høyfjellsdestinasjon. Den nye versjonen av Gaia skal få et hotell med 100 rom. Nye restauranter og butikker, et konferansesenter og et spa skal skape mer liv og røre året rundt. Det blir lovet en flerbrukshall og stor parkeringskjeller.

Gulroten for Dahl er selvsagt bygging av leiligheter som kan selges. Planen legger opp til bygging av 100 leiligheter.

En ufullstendig setning i planprogrammet avslører at det går mot riving: «Dagens bebyggelse er planlagt erstattet tilpasset framtidens behov og krav til teknisk utførelse». Det er på det rene at Gaiastova blir revet, men det er usikkerhet omkring servicebygget like bak som ble oppført for bare noen år siden.

Skal de ambisiøse planene bli noe av, må Lunnstadmyrvegen legges om. Her kommer det til å bli diskusjoner med Hafjelltoppen hyttegrend. Jørgen Dahl stiller likevel med sterke kort. Han sitter selv i styret i Hafjelltoppen velforening.

Gaiastova sett fra Hafjelltoppen. Foto: Andreas Klemsdal / Kapital

Kommunen er med

– Vi er godt kjent med planene for Gaiastova og har god dialog med utbygger, sier ordfører i Øyer kommune, Jon Halvor Midtmageli (Sp) og legger til:

– Vi er heldige som opplever stor aktivitet og investeringsvilje rundt Hafjell.

En totalforvandling av Gaiastova vil ikke skje over natten. Idet Kapital går i trykken, blir forslaget til planprogram behandlet i kommunestyret. Dette er i korte trekk bare en plan for arbeidet med en kommende reguleringsplan. I beste fall kan reguleringsplanen bli godkjent i løpet av våren eller sommeren. Og noen diskusjoner vil det bli.

– Vi er opptatt av å skape helårs arbeidsplasser rundt Hafjell og vil at dette prosjektet kan bidra. Vi vil nok også diskutere selveide fritidsboliger kontra utleie og varme senger. Dette må vi jobbe med fremover, sier Midtmageli.

Ellers er ordføreren helt enig i at det bør satses på Gaiastova.

– Kommunen har definert fire knutepunkter rundt Hafjell: Favn, skistadion, sentrum og Gaia. Vi er helt enige i at disse områdene skal utvikles med tanke på å skape ny næring.

– Er det riktig å rive en 30 år gammel bygning?

– Vi er opptatt av bærekraft og kommer til å kreve utstrakt gjenbruk og en utslippsfri byggeplass.

Sector Alarm-gründer Jørgen Dahl. Foto: Sector Alarm

Sagaen om Sector

Jørgen Dahl startet som alarm-kremmer i 1991 etter å ha brukt feriepengene fra en lagerjobb til å kjøpe sikkerhetslåser, som han senere solgte fra dør til dør i Oslo. Etter endt utdannelse ved Norges Markedshøyskole startet han i august 1995 opp Sector Alarm fra Trondheim. Sakte, men sikkert tok selskapet markedsandeler fra de etablerte, Falken og Securitas.

I dag har han bygget opp Sector Alarm til å bli et av Europas største alarmselskaper.

I 2019 fikk Sector Alarm inn en medinvestor i KKR, som kjøpte 30 prosent av aksjene for et ukjent beløp. Før det hadde Dahl aldri solgt eller tatt ut penger av betydning fra selskapet.

Prising av selskapet har gjort underverker for Dahls formue. I 2017 anslo Kapital at han var god for 3 milliarder kroner. I fjor høst var formuen økt til 12 milliarder kroner.

I mai 2020 kunne Finansavisen melde at gründeren fra Finnmark kjøpte Norges dyreste bolig av Thor Johan Furuholmen for 225 millioner. Før jul kunne E24 melde at denne var overdratt til datteren. Dahl har nemlig meldt flytting til Sveits.

Og selvsagt har han hytte på Hafjell.