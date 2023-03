Dette er Kanariøyenes beste hamburger

KANARIØYENE: En hamburger fra "All or nothing burger" i Las Palmas er kåret til Kanariøyenes beste, og Spanias 10. beste.

Hamburgeren har navnet "Ess-a-Burger", og er komponert av Tanís Barcala Romero, kokk og forretningsmann. Hamburgerrestauranten åpnet så sent som 22. november i fjor, skriver Canariajournalen.no

Godt brød, godt kjøtt og et tilbehør som gir hamburgeren spesielle nyanser, er oppskriften til den unge kokken:

180 gram galisisk malt storfekjøtt er kjernen i hamburgeren. Tlbehøret er kremost, jalapeño med agavesirup, goudaost lagret i 12 måneder, sprøstekt, røkt bacon, løk, salat og restaurantens egen dressing .

Konkurransen Campeonato de España de Hamburgeso» ("Spanias beste hamburger") ble holdt av Fenicia Marketing Gourmet 1.-28. februar.

Spanias beste hamburgerbarer



1. Jenkin’s - Gran Vía (Valencia)

2. Temple Smash Burger (Valencia)

3. Dalù Burger (Madrid)

4. Briochef-Paseo de la Florida (Madrid)

5. Burger Food Porn (Sevilla)

6. Caprichos (Oviedo)

7. Kiwi Burger Bar (Cataluña)

8. Tokio Burgers (Bullas, Murcia)

9. The Kitchen 62 (Ibiza)

10. All Or Nothing Burger (Las Palmas de Gran Canaria)

11. El Rincón de Ale (Castilla-La Mancha)

12. Restaurante El Comienzo (Castilla y León)

13. Eatyjet Gastronomía Nómada (País Vasco)

14. Lume (Galicia)

15. Nolasmoke (Zaragoza)