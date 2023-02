Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.



SPANIA: Hva forbinder du med sydenreiser, grisefester og tapas? Spania er nok den første tanken som slår deg.

På vinsiden er det gjerne sangria man tenker på, men stort sett ikke mye mer.

Det skjer mye om dagen av det positive slaget. En bølge av viner med mindre fatbruk og en mer fruktdrevet stil gjør Spania til et langt mer spennende vinland enn på mange år.

En vinprodusent vi følger tett er Bodega Muga, som ble grunnlagt under enkle kår av aristokraten Isaac Muga Martinez og hans kone Auro Caño i 1932.

Paret etablerte seg i sentrum av Haro, en liten by i den vestlige delen av Rioja-Alta-regionen. De var ingen nykommere i vinbransjen, og hadde begge forfedre som hadde satt avtrykk i spansk vinhistorie.

Bestefaren til Isaac, Antonio Muga, drev med salg av vin i bulk til Frankrike under phylloxera-pandemien på slutten av 1800-tallet, mens faren til Aurora, Jorge Caño, grunnla Bodegas La Rioja Alta i 1890.

Isaac Muga døde i 1969, og i dag er det barna Manuel, Isabel og Isaac junior som førte livsverket deres videre, nå med barnebarna i spissen.

Bodegas Muga har til enhver tid ca. 13.000 eikefat på lager. Hovedsakelig franske, men også noen amerikanske. Foto: Helge Hansen

Har satt ny standard



Gjennom kontinuerlig arbeid med å lage viner av høy kvalitet har familien satt en ny standard for Crianza, Reserva og Gran Reserva. Hos familien Muga fremstiller man – som ellers i Rioja – hovedsakelig rødvin av Tempranillo som den dominerende drue, i tillegg til Mazuelo, Graciano og Garnacha. Bedriften arbeider utelukkende med eikefat. Fatmodning spiller en stor rolle hos Muga; så stor at man som et av få vinhus i verden har eget bøkkerverksted og et team av bøkkere som lager fatene.

Gjæringen foregår heller ikke i ståltanker, men i store eikefat. Dette gjenspeiles i vinene som er moderat fatpreget, fine og har elegant syre, frukt og god lagringsevne. I de senere årene har fatpreget gått ned i forhold til tidligere hos Bodegas Muga. Alt dette til sammen gir viner med behagelig preg av vanillin. Etterspørselen etter den «gamle» tradisjonelle stilen blir dekket med Reserva og Gran Reserva-vinene.

I Rioja produseres også i stadig større grad rødviner i moderne stil som har vært lagret kortere tid på fat, der den friske frukten er toneangivende. Dette er en internasjonal stil som er meget etterspurt. Hos Muga har man langsomt, men sikkert klart å skape en glidende overgang fra gammel til moderne stil uten at vinene har mistet sin karakter.

Vakkert landskap; Solnedgang i Rioja. Foto: Rioja

Høytliggende vinmarker

Vinmarkene til Bodegas Muga er høytliggende, og kan få snø om vinteren. De ligger ved foten av fjellkjedene Montes Obarenses og Sierra de Cantabria.

Subregionen Rioja Alta (de to andre kalles Rioja Alavesa og Rioja Oriental) gir normalt den beste kvaliteten av Tempranillo-druer, noe som både skyldes at vinmarkene ligger fra 550–600 meter over havet, jordsmonnet er en blanding av leirholdig jord, kalk og sand, samt at påvirkningen både av kontinentalt, atlantisk og middelhavsklima skaper ulike soner med unikt mikroklima.

Muga Foto: Helge Hansen

Store investeringer

Muga har i dag kontroll på over 600 hektar med vinmark, der hele 400 er i familiens eie.

De har de siste årene investert enormt mye i å sikre gode vinmarker, nettopp for å stabilisere og forbedre kvaliteten. Ved å ikke øke antall produserte flasker på tross av nærmest dobling av vinmarkene, bruker de kun de beste druene til egen produksjon. Det overskytende av druer og most selges til andre produsenter.

Mesterlig

Spanias vinproduksjon har i moderne tid vært ganske stor, og med enkelte unntak har man gjerne betraktet Spania som et vinmessig u-land. Størstedelen av produksjonen konsumerte spanjolene selv med god hjelp av tørste turister, og en god del ble eksportert på tank til de nordlige delene av Europa.

Etter at Spania kom med i EU har landets vindyrking gjennomgått en positiv utvikling. Store investeringer er gjennomført i alle ledd, fra vinmark til vinifikasjon, og det meste av produksjonsutstyret er fornyet.

Noen produsenter har greid å fornye seg samtidig som de beholder sin særegenhet, noe Muga har gjort ved å balansere tradisjon og innovasjon på en mesterlig måte.

Noen smakebiter: