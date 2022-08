Seks spanske restauranter er blant de 50 beste i verden

SPANIA - Er du litt av en matelsker eller bare setter pris på et spesielt godt måltid, bør du reise til Spania neste gang du er sulten på en spesiell matopplevelse, skriver den spanske turistorganisasjonen Turespaña i en pressemelding.

- Her har hele seks restauranter markert seg såpass at de har havnet på den prestisjetunge listen over verdens 50 beste restauranter. Disse er Disfrutar , DiverXO, Asador Etxebarri , Elkano , Mugaritz og Quique Dacosta.

En spansk berg-og-dal-banetur

Verdens tredje beste restaurant og dermed også den beste spanske restauranten i 2022 heter Disfrutar.

Disfrutar, som oversettes til «Enjoy» på engelsk, ligger i Barcelona og vant derfor listens vakre bronsemedalje for sine deilige, overraskende og grensesprengende gastronomiske matopplevelser. Et besøk på restauranten beskrives av dommerne som intet mindre enn «en spennende, rask rullende berg-og-dal-bane av en matopplevelse».

Utviklingen har gått raskt for restauranten, som er orkestrert av en dyktig kokketrio. De kom inn på listen i 2018 som nummer 18, noe som sikret dem prisen som 'den høyeste nye oppføringen', og bare fire år senere er de på topp tre av verdens beste for sitt gastronomiske tilbud i den lyse restauranten i middelhavsstil med utendørs terrasse og privat salong. Restauranten har også to Michelin-stjerner.

Det eneste landet med tre på topp ti

Normennenes favorittferiemål kan også bli nordmennens favoritt gastronomidestinasjon.

Ikke mindre enn tre spanske restauranter er på topp ti. En av restaurantene er Diverxo i Madrid, som den anerkjente kokken Dabiz Muñoz står bak. Stedet har tatt et enormt gastronomisk sprang og har gått fra å være fjorårets nummer tjue til å innta en fjerdeplass og dermed ligge rett i hælene på Spanias beste restaurant. Et måltid på Diverxo sies å være som å gå inn i Muñozs grenseløse fantasi. Gjennom en 12-retters smaksmeny presenteres gjestene for innovative, asiatisk-inspirerte retter.

Listen inkluderer også fjorårets bronsevinner, Asador Etxebarri i Axpe (Vizcaya), som i år har måttet vike for andre spanske matopplevelser og nå sitter på den fortsatt imponerende sjetteplassen.

Den baskiske kokken Victor Arguinzoniz er kjent for å grille omtrent hva som helst og fremmane utrolige smaker fra enkle ingredienser. For å få mer kontroll over tilberedningsprosessen designet han selv grillen til Asador Etxebarris kjøkken, som har seks fullt justerbare griller som kan heves og senkes på et trinsesystem.

Flere spanske kjendiser på listen

Elkano i Guetaria (Guipuzkoa), som opprettholder sin 16. plass fra 2021, behersker også kunsten å grille. Kokken Aitor Arreguis lærte alt han vet om fisk av sin far, Pedro. Han lærte ham blant annet å se etter friskheten til en fisk ved å se om den fortsatt hadde en klarhet i øynene.

Nummer 21 på listen, Mugaritz i Errentería (Guipuzkoa), er heller ikke en ny oppdagelse. Kokken Andoni Luis Aduriz har flyttet grensene for fine dining-konseptet i nesten 25 år. År etter år skaper stjernekokken stadig flere eksperimentelle og provoserende matopplevelser. For eksempel har Aduriz nylig lagt til retten 'triks' til menyen, som inneholder en gelégulrot formet som en avsaget finger. Misforstå ikke – Aduriz er utvilsomt mer tro mot sin visjon enn de fleste andre kokker, og en middag på Mugaritz garanterer en spennende, noen ganger mørk, men alltid uventet, kulinarisk opplevelse.

Quique Dacosta i Denia (Valencia) forlot listen over de 50 beste restaurantene i verden i 2017, men har nå kommet sterkt tilbake på nummer 42. Dacostas mat er tydelig inspirert av kunst og arkitektur, noe som gjør maten hans oppsiktsvekkende å se på.

En liste satt sammen av eksperter

De beste restaurantene i verden er kåret av 'Verdens 50 beste restauranter'. Siden 2002 har et panel med 1080 såkalte kulinariske eksperter satt sammen listen over noen av de mest unike gastronomiske opplevelsene i verden. Årets liste ble annonsert ved en seremoni 18. juli i London.

Du kan lese mer om de forskjellige restaurantene her: https://www.theworlds50best.com