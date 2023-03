Se den fascinerende reklamevideoen i vinduet over!

En kampanjen fra Visit Danmark ønsker å sette «hyggelandet» på kartet som motgift mot bucketlist-turisme. Ved å bruke kunstig intelligens kommer Mona Lisa, Frihetsgudinnen og andre ikoniske turistattraksjoner til live med et enkelt budskap: Ikke kom til meg – besøk Danmark i stedet.

De forskjellige kunstverkene som er brukt i videokampanjen sier fra og råder potensielle besøkende til å unngå turistfeller og heller reise til Danmark.

– Når reisende søker mer autentiske opplevelser, fremhever Danmark at et besøk til landet ikke handler om å krysse av for de mest kjente severdighetene, men snarere å snuble over de mange små og store perler som skjuler seg rundt hvert hjørne av det lille skandinaviske landet, skriver Visit Denmark i en pressemelding.

Alt laget av kunstig intelligens



Både manus og det visuelle er skapt av kunstig intelligens. Mens nye teknikker som «deepfake» og «motion synthesis» har blitt brukt for å bringe bilder til live de siste par årene, gjør tillegget av et skript generert fullstendig av AI det til en av de første kampanjene som kombinerer de to teknologiene.

– Skriptene er 100 prosent generert av AI – vi har ikke skrevet et eneste ord – vi har bare fjernet setninger som ble for lange eller rett og slett ikke var riktige. Selv om det føltes noe risikabelt å legge hele kampanjen i hendene på kunstig intelligens, er vi glade for å være i forkant av reiselivsnæringen, ved å bruke banebrytende teknologi for å bringe våre kreative visjoner og budskap til live, sier markedsdirektør i Visi Denmark, Flemming Bruhn.

Ferieskuffelse



En fersk studie i Storbritannia, Tyskland og Sverige utført av YouGov for Visit Denmark viste at overfylte turiststeder og landemerker er blant de to viktigste årsakene til ferieskuffelse (54 prosent).

Dagens reisende er ute etter å finne skjulte perler og opplevelser utenfor allfarvei i stedet for å krysse av en lang liste med mainstream-attraksjoner.