BORNHOLM: Når den nye superferga "Express 5" settes i trafikk denne våren, rykker Bornholm kraftig nærmere Norge som ferieøy. I allefall tidsmessig.

Verdens største hurtigbåtferge har enorm kapasitet: Den har plass til 1610 passagerer og 451 biler.

Fergeruten går fra Ystad i Sverige til Rønne på Bornholm. Denne flotte delen av Danmark med bratte klipper og vakre strender vil da bli enda mer tilgjengelig.

I tillegg til Ystad, går det også fergeruter til Bornholm fra danske Køge og fra Sassnitz i Tyskland.

Sprengt kapasitet til Bornholm

Rederiet Molslinjen overtok fergerutene til Bornholm høsten 2018, og siden har øya i Østersjøen vært flittig besøkt av turister både fra Danmark og mange andre land.

Interessen for Bornholm har vært så stor, at kapasiteten på fergeruten ble et problem.



Derfor besluttet Molslinjen sammen med det danske Transportministeriet allerede i 2019 å starte byggingen av Express 5.



Hurtigbåten ble bygget og sjøsatt av skipsverftet Austals på Filippinene i september i fjor. Siden har arbeidet med ferdigstillelse og klargjøring for den lange turen til hjemstedshavnen Rønne på Bornhom pågått for fullt.