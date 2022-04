Denne artikkelen er produsert av Visit Denmark

Vi dansker elsker øl. Så det er flaks for oss at Danmark er viden kjent for sitt velsmakende øl av høy kvalitet. Men ikke alt dansk øl er like kjent.

Visste du for eksempel at det finnes utallige lokale ølbryggerier i Danmark? Hvis ikke, så har vi heldigvis laget denne øl-guiden til deg.

I Danmark finnes det over 100 såkalte mikrobryggerier med egen ølproduksjon, i tillegg til de tolv store, klassiske bryggeriene med det verdenskjente Carlsberg på toppen.

Dette gjør Danmark til et av de viktigste øl-landene i verden. Ikke noe annet land i verden har et så stort og variert utvalg av kvalitetsøl fordelt på et så lite område. Uansett hvor du er i Danmark, er du nemlig aldri mer enn 30 kilometer fra nærmeste bryggeri.

Skål for det! ?

Topp-10 lokale ølbryggerier i Danmark

Bli med på en ekte øl-tur rundt i dronningriket Danmark, og oppdag de mange lokale, danske ølbryggeriene.

Mikkeller bar Foto: Camilla Stephan - Copenhagen Media Center

Mikkeller Bar, København

New York, Tokyo, Seoul, Singapore - Mikkeller-øl og tilhørende barer finnes nå over hele verden, men ingen steder smaker øl like godt som i hjemlandet Danmark.

Prøv øl brygget av Mikkeller, for eksempel i deres egne barer i København, Århus, Odense eller Bornholm. Uansett hvor du er, kan du være sikker på at fokus alltid er på høy bryggekvalitet og kreativitet.

Bryggeriet Apollo Foto: Bryggeriet Apollo - Wonderful Copenhagen

Bryggeriet Apollo, København

Rett ved siden av Tivoli i København ligger Danmarks første mikrobryggeri, Bryggeriet Apollo, som åpnet i 1990.

Ett år tidligere ble bryggeriet kjøpt fra Øst-Tyskland, og bygget etter modell av tyske ølkjellere. I dag danner den store bryggekjelen det skinnende sentrum i den tilhørende restauranten.

Her kan du nyte den sprudlende atmosfæren og de solide husmannsrettene som er skreddersydd til øl. Perfekt avslutning på et besøk i Tivoli, ikke sant?

Bryggeri Skovlyst Foto: bryggeriskovlyst

Bryggeri Skovlyst, Værløse

Midt i den idylliske Hareskoven ved Værløse ligger Bryggeri Skovlyst. Det lille øbryggerier har også sin egen restaurant, og lokale råvarer fra skogen spiller en sentral rolle i både ølbryggingen og matlagingen.

Siden ølet fra Bryggeri Skovlyst kun selges utvalgte steder, kan vi virkelig anbefale en tur ut i skogen. Her kan du kose deg med vakker natur, deilig øl og hjemmelaget mat.

Tre ting vi aldri sier nei takk til!

Skagen Bryghus Foto: Niclas Jessen

Skagen Bryghus, Nordjylland

Vakre Skagen er en feriefavoritt, men også hjemby til Danmarks nordligste bryggeri.

Så hva sier du til en runde øl, mat og livemusikk i maritime omgivelser i Nordjylland? Skagen Bryghus sørger alltid for skummende delikatesser og god stemning, så dette er en bryggeriopplevelse som er verdt å reise til toppen av Danmark for.

Svaneke Bryghus Foto: Kasper Buchardt Thye - Svaneke Bryghus

Svaneke Bryghus, Bornholm

Danmarks østligste bryggeri ligger på Bornholm og heter Svaneke Bryghus.

Her brygges 100% økologisk øl etter mottoet gode ting tar tid, godt øl enda lengre! Over 80.000 gjester besøker den tilknyttede restauranten hvert år, men den hyggelige og kunnskapsrike betjeningen har alltid tid til å hjelpe deg til å velge akkuratt det øllet som passer best til deg.

Så her kan du nyte de lokale ølspesialitetene. Helt uten stress.

Ribe Bryghus Foto: Kim Wyon

Ribe Bryghus, Sydvestjylland

I en historisk bygård i Danmarks eldste by ligger det lokale ølbryggeriet, Ribe Bryghus.

Beliggenheten rett ved den majestetiske Ribe Domkirke fra år 948 skaper en unik atmosfære, og selve bryggeprosessen forgår heller ikke uten historisk sus.

Øl fra Ribe Bryghus brygges nemlig etter gamle engelske ale-tradisjoner, og under et besøk på bryggeriet kan du få en smugkikk inn i denne prosessen og lære mer om både øllet og bryggeriets historie.

Ebeltoft Gårdsbryggeri Foto: Ebeltoft Gårdbryggeri - VisitDjursland

Ebeltoft Gårdbryggeri, Djursland

Midt i de ville og vakre Nationalpark Mols Bjerge på Djursland ligger Ebeltoft Gårdbryggeri.

Undet er besøk på det sjarmerende mikrobryggeriet blir man fort klar over at her er hygge i fokus. Om sommeren kan man nyte det kalde øllet på terassen, mens man skuer utover det fantastiske naturområdet.

Det klassiske gyldne øllet fra Ebeltoft Gårdbryggeri regnes som det beste i området, men husk også å smake på de leskende lemonadene som bryggeriet også lager, og som framstilles utelukkende av naturlige ingredienser.

Bøgedal Bryghus Foto: bogedal

Bøgedal Bryghus, Vejle

Hvis du gjerne vil skjemme bort ganen med et virkelig spesielt øl, så skal du smake på de skummende varene fra Bøgedal Bryghus.

Dette er ikke bare Danmarks aller minste bryggeri, men kanskje også det mest unike. Det er nemlig det eneste fritidsbryggeriet i hele Skandinavia.

Ved hjelpe av en spesiell løftemekanisme flyter øllet over flere nivåer – helt uten bruk av pumper. Dette er virkelig verdt å oppleve (og smake).

Samsø Bryghus Foto: t_beer_

Samsø Bryghus, Samsø

Samsø Bryghus brygges - som navnet jo ganske så tydelig antyder – på den vakre øya Samsø.

Det lokale bryggeriet ligger idyllisk til på en gammel gård, og øllet brygges den dag i dag i to ombygde melketanker. Øltypene er oppkalt etter lokale attraksjoner, men Samsø Bryggeri tilbyr imidlertid mer enn bare øl.

Her kan du nemlig nyte både hjemmelaget mat laget på økologiske råvarer fra gården, og handle lokale delikatesser i den velfylte gårdsbutikken.

Møn Bryghus Foto: Markus Spiske / Unsplash

Bryghuset Møn, Stege

Hos det lille øy-bryggeriet Bryghuset Møn står høy kvalitet og naturlige ingredienser fra lokalområdet i fokus.

Når du besøker den vakre øya, vil du sikkert legge merke til at både restauranter og restauranter har både øl og juice fra det lokale bryggeriet på hyllene, og du bør ikke reise fra Møn uten å ha smakt på de velsmakende varene.

Både juice og øl er økologisk, og du kan skylle det ned med en slurk Møn Vand fra Bryghuset Møn. For dette er ikke et hvilket som helst vann. Det velsmakende kildevannet hentes fra det vakre naturområdet mellom Møns Klint og Liselund, hvor grunnen er rik på kritt. Dette fungerer som et naturlig filter, og sørger for at kildevannet fra Bryghus Møn har en ekstra myk og behagelig smak.