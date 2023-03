Gruve-tog kan bli ditt

DANMARK: Det elektriske toget gikk med turister inn i kalkgruvene i Mønsted utenfor den danske byen Viborg fra 2011 til 2019. Men nå har tiden - og publikum - løpt fra det populære tilbudet.

Derfor er togsettet lagt ut på auksjon hos Campen Auctioner - hvor høyeste bud i skrivende stund er på 71 000 danske kroner. Auksjonen varer fram til 20. mars.

Mønsted Kalkgruber er verdens største kalkgruver. Her ble det i mange århundreder brutt kalk.

De siste 25 årene har gruvene vært et godt besøkt turistmål, hvor folk er kommet for at se de helt unike og menneskeskapte gruvegangene. Kalkgruvene er også kjent for et miljø, som er helt perfekt som overvintringssted for flaggermus og til modning velsmakende gruveoster.

Det elektriske toget med 2 lokomotiver og 4 vogner med plass til i alt 48 personer er bygget av Alan Keef Limited i England. Foto: Campen Auktioner

Populært for store og små



Det elektriske toget med 2 lokomotiver og 4 vogner med plass til i alt 48 personer er bygget av Alan Keef Limited i England.

Lokomotiverne og vognene fremstår i flott og velholdt stand. Det følger med ca. 30 meter skinner med 600 mm sporbredde og tograpport fra Alan Keef Ltd., strømdiagram, bruker- og vedlikeholdelsesinstruksjon og diverse reservedele.

- Mønsted Kalkgruber har de siste årene oplevd en positiv utvikling i antall besøkende. I samme periode har ikke gruvetoget kjørt, og med utviklingen i antal gjester, vil det føre til praktiske problemer med togets kapasitet. Hvis mange kommer forgjeves uten å få kjøre toget, blir det en dårlig oplevelse for alle, sier direktør Tina de Linde ved Mønsted Kalkgruber.