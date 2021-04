Til Flysmart24 forteller charterselskapet TUI og Finn Reise om kraftig økning på salgstallene etter at statsminister Erna Solberg annonserte planen for gjenåpningen av landet.

Finn Reise forteller at salget av pakkereiser har økt med 50 prosent de siste dagene og omtaler økningen som et gjennombrudd for Syden-markedet.

– Dette er tall vi ikke har sett siden før coronakrisen. Selv om dette skjer fra et lavere nivå enn før, er det ingen tvil om at nordmenn igjen har fått lysten på en ferietur til Middelhavet igjen, sier Terje Berge, kommersiell direktør i Finn Reise til flysmart24.no.

Gamle klassikere mest populære

Ifølge ham har etterspørselen vært størst rundt gamle favoritter. På topp 5-listen ligger Gran Canaria, Kreta, Rhodos, Antalya og Tenerife.

– Vi har sett et plutselig og bemerkelsesverdig hopp i salget også av kun flybilletter til Las Palmas i det siste. Jeg er litt usikker på hva akkurat dette skyldes, men trolig har det sin forklaring i at mange nordmenn har eiendom der nede og ser endelig en sjanse til å få sett til og brukt de nå, sier Berge til nettstedet.

TUI melder at den største andelen av deres reisende planlegger reiser fra og med september. For charterselskapet er det de greske øyene Kreta, Rhodos og Samos som er mest populære.

Første charterfly planlegges i sommer

I slutten av mars kunne Ving, som er Norges største pakkereiseselskap, fortelle at de planla å starte egne utenlandsflyvninger til Mallorca, Antalya og Split fra 19. juni.

Flyvningene vil være avhengig av at UD har åpnet for utenlandsreiser igjen innen da.