7 av 10 planlegger utenlandsreise i år

Det står ikke på reiselysten, snarere tvert om.

I en fersk reiselivsundersøkelse gjennomført av Apollo oppgir over 70 prosent at de planlegger en utenlandsreise i år. Øverst på ønskelisten for årets ferie står Hellas.

Hele 54 prosent vil til det populære ferielandet, og nærmere 85 prosent oppgir sol og bad som hovedgrunn til å reise, går det fram av en pressemelding fra selskapet.

- Vi forstår godt at nordmenn lengter tilbake til Hellas. Landet har tronet topplisten år etter år, og mange har for lengst funnet sin favoritt-øy de gjerne vil tilbake til. Det lover godt for et land som er helt avhengig av turismen, sier Beatriz Rivera, Kommunikasjonssjef i Apollo i en pressemelding.

Vil støtte lokalbefolkningen

Ifølge Rivera handler det derimot ikke bare om behovet for å reise, men også om dugnadsånd.

Blant Apollos kunder er det nemlig mange som har uttrykket bekymring for hotelleierne, servitørene og bakeren på hjørnet som i år har fått livene sine snudd på hodet.

- Det er utrolig mange som virkelig bryr seg, og som vil ned igjen så fort som mulig for å støtte opp det lokale næringslivet. Og det gjelder ikke bare de som har vært der før, sier hun.

I undersøkelsen oppgir nemlig majoriteten at de ønsker å bo enten i leilighet eller på et lite, familiedrevet hotell fremfor en internasjonal storkjede når de skal ut å reise igjen, nettopp fordi de ønsker å bidra.

FERIEDRØMMER: Mange lengter tilbake til Hellas, som hit til Saint Paul's beach på Rhodos. Foto: Apollo

Velger pakkereiser for tryggheten

Selv om nærmere 80 prosent oppgir at de ikke har bestilt ferien enda, er mange i full gang med planleggingen – og hele 70 prosent svarer tradisjonell pakkereise når de blir spurt om foretrukket reiseform.

Årsaken er tryggheten en pakkereise innebærer, med pengene tilbake-garanti og utvidede vilkår. Til sammenlikning oppga kun 15 prosent at de ønsker å pakke reisen selv i år.

UTSIT TIL REISE: Kroatia ståt høyt oppe på ønskelisten hos nordmenn, som for eksempel hit til Brac. Foto: Apollo

- Forsikringsselskapene gjentar ofte faren ved å sitte igjen med regningen dersom man bestiller en ferie nå, men stadig flere innser nå at dette ikke gjelder tradisjonelle pakkereiser. Da er man sikret på en helt annen måte, fordi vi alltid følger UDs reiseråd. Hvis et land er rødt ved avreisedato kansellerer vi automatisk flyvningen, og kunden får pengene tilbake innen 7 dager. Det er ingen økonomisk risiko, forsikrer Rivera i pressemeldigen.

Den unike tryggheten har gitt en økt interesse for den tradisjonelle reiseformen. Mange av Apollos nye kunder er mennesker som tidligere har pleid å sette sammen sine egne reiser, og mye kan tyde på at 2021 blir pakkereisens store år.

Apollos mest populære reisemål i sommer er Kreta, Rhodos, Parga, Kroatia og Zakynthos.

