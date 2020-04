ROMA, ITALIA ( ABC Nyheter): Italia er det landet i verden som hittil er hardest rammet av coronapandemien. 13.900 mennesker er døde og 115.000 er bekreftet smittet.

De siste tre ukene har det vært lockdown i Italia. Butikker, barer, museer og restauranter har holdt stengt. Og folk har blitt nektet å forlate hjemmene sine med unntak av for å få unna helt nødvendige ærender.

Et steinkast fra det italienske presidentpalasset, i det som en gang var palassets våpenhus men som nå er et profilert museum, skulle årets mest profilerte utstilling åpne den 4. mars.

Et stort antall verker av renessansemaleren Raffello, innleid fra en rekke ulike eiere i Italia og verden, skulle stilles ut. Med åpningsfesten på Scuderie del Quirinale, som museet heter, ble kansellert i siste øyeblikk.

Kanselleringen var et av de første sjokkene på kulturlivet i Roma, men det skulle ikke bli det siste. Dagen etter den kansellerte åpningsfesten befant nemlig hele landet seg i karantene, og alt av kommersiell aktivitet stanset opp.

Carlo Cafarotti, byråd i Roma. Foto: Privat

Nå henger de verdensberømte mesterverkene tildekket i tomme, mørke saler. Det er usikkert når utstillingen, som var beregnet å ha et daglig besøkstall på 3000 mennesker og hadde forhåndssolgt mer enn 70.000 billetter, kan åpne igjen.

Hvor stor skade har coronapandemien påført turistsektoren i den italienske hovedstaten så langt?

– 1400 millioner euro i tap er det tallet vi opererer med akkurat nå. Vi har da basert oss på at aktiviteten er tilbake til det normale i august i år, noe som er veldig optimistisk, sier Carlo Cafarotti, Romas byråd for økonomisk utvikling, arbeid og turisme, til ABC Nyheter.

Cafarotti forklarer at man den første uken i mars laget et anslag på 800 millioner euro, men at det tallet har økt for hver uke som er gått siden pandemien var et faktum.

80 prosent færre besøkende



Byråden legger til at dette er et konservativt anslag.

En stengt restaurant i Trastevere. Foto: Eva-Kristin Urestad Pedersen

– Vi brukes tilstedeværelsen av utenlandske mobiltelefoner i Roma til å anslå hvor mange utenlandske besøkende som til en hver tid befinner seg i byen, og vi så at tallet begynte å synke allerede i slutten av februar. Den første uken i mars hadde vi antallet utenlandske besøkende sunket med 30 prosent så sank det 50 prosent , nå er vi på 80 prosent, forklarer han, og legger til:

– Roma er som Ground Zero å regne nå.

De som er blitt igjen er enten mennesker som må være her på grunn av arbeid, som er blokkert og ikke kommer seg hjem. Turismen er dødd helt ut, understreker byråden, og legger til at amerikanerne var de første til å trekke seg unna da smittefaren begynte å gjøre seg gjeldende.

Kansellerte fly og tomme hoteller

Turistsektoren er veldig sammensatt, og det er derfor vanskelig å lage presise anslag av skadens omfang. En sikker indikator er likevel flytrafikken, og ved pressekontoret til Aeroporti di Roma, selskapet som styrer Romas to kommersielle flyplasser, får vi opplyst at passasjertallet den siste uken i mars, sank med hele 93,7 prosent.

En annen sektor som åpenbart merker konsekvensene av krisen godt, er hotellsektoren.

– Jeg har aldri opplevd noe lignende, sier Giuseppe Roscioli, president i den romerske avdelingen av den italienske hotelleierforeningen.

– Jeg anslår tapet så langt til ca. 500 millioner euro (5,8 millioner kroner), kun her i Roma.

Ifølge Roscioli vil det ta lang tid før turismen i Roma vil ta seg opp igjen.

– Vår sektor kommer til å være én av de siste til å ta seg opp igjen fordi vi er avhengig av at situasjonen bedrer seg, ikke bare i Italia, men også i andre land. Italiensk turisme utgjør bare rundt 30 – 35 prosent av vårt marked, resten er internasjonal turisme.

Kan måtte si opp hundrevis av ansatte

Både økonomiske forhold, det at folk kanskje ikke vil ha samme økonomiske mulighet til å reise, samt frykten for smitte gjør at det vil ta lang tid før turiststrømmen er tilbake til det normale, minst 7-8 måneder, mener Roscioli.

Han legger til at han håper den italienske regjeringen vil ta på alvor advarslene hotelleierforeningen har kommet med.

– Dersom ikke denne sektoren får en solid krisepakke, vil vi bli tvunget til å si opp hundrevis av ansatte.

Folketomt Piazza dell'Esquilino 30. mars. Foto: Elio Castoria / AFP

Sammenlignbart med verdenskrigene

De fleste hotellene i Roma er nå stengt, men noen få har valgt å holde åpent, også i denne situasjonen. Et av dem er tradisjonsrike Hotel Bettoja, eid av Maurizio Bettoja.

– Vi har valgt å holde åpent, delvis for å kunne tilby en tjeneste til dem som må reise i disse dager, spesielt innen diplomatiet, men også av historiske grunner. Siden åpningen i 1880-årene har vi aldri vært stengt, ikke en gang under verdenskrigene, sier Bettoja.

– Under 1. verdenskrig reiste én av mine grandtanter fra en internatskole i Sveits til Roma og administrerte et av hotellene våre helt alene fordi alle andre var sendt i krigen. Også under okkupasjonen under 2. verdenskrig holdt vi stand, selv om det ikke fantes mennesker og det var ekstremt vanskelig å få tilgang på forsyninger. Bettoja er enig med Roscioli i at det vil ta lang tid før sektoren tar seg opp igjen.

– Vi har harde tider fremfor oss, men vi skal klare dette også, avslutter han.

Denne baren er vanligvis full av mennesker på solfylte ettermiddager. Foto: Eva-Kristin Urestad Pedersen

E-handel er et lite lyspunkt

Massimo Creppi har en liten vinbar midt i Roma sentrum. Han ble tvunget til å stenge den 9. mars, men merket nedgang i omsetning allerede fra midten av februar, og regner med at han har tapt rundt 80 prosent av inntektene i forhold til et vanlig år. Likevel regner Massimo seg for en av de heldige, delvis fordi han selv eier lokalet der vinbaren er og ikke trenger å bekymre seg for å betale leie, men spesielt fordi han allerede før krisen hadde etablert sin egen netthandel.

– Jeg har kunder både i USA og i Europa, i tillegg til rundt omkring i Europa. – Baren min er stengt, men jeg kan selge vin via internett. Det er min store redning, forteller Creppi.

Romas parker er lukket. Foto: Eva-Kristin Urestad Pedersen

En spøkelsesby

Massimo Creppi er virkelig heldig. Det finnes tusenvis av restauranter og barer i Roma som ikke har den samme muligheten til å holde deler av aktiviteten i live via internett, men som er avhengig av at gjester fysisk kommer på besøk. Mens italienske myndigheter har vedtatt en hjelpepakke på 25 milliarder euro for å hjelpe alle dem som har sett inntekten bli borte på grunn av krisen, er det vanskelig å skjønne at disse skal være nok. En kort spasertur i Roma sentrum avslører den skremmende sannheten:

Roma er blitt en spøkelsesby. Og selv når karantenen og bevegelssesrestriksjonene en dag lettes på, kommer nok frykten til å sitte igjen.