Snart vil du kunne testes for om du har hatt corona

Myndighetene har vært restriktive med å teste folk med symptomer for coronaviruset, dersom de ikke har opplevd store luftveisplager, er i en risikogruppe eller er kritisk viktig helsepersonell.

Dermed kan det være mange der ute med milde symptomer som ikke vet om de har viruset eller om det kun er en vanlig forkjølelse, sesonginfluensa eller allergi.

To tester

Men nå kan to forskjellige typer tester være tilgjengelig som påviser om du har hatt corona.

– Folkehelseinstituttet (FHI) har kjøpt test-kit for undersøkelse av antistoffer mot coronavirus, og i likhet med flere andre laboratorier skal vi snart i gang med å prøve ut og kvalitetssikre metoden, sier overlege Anne-Marte Bakken Kran til NRK.

I tillegg utvikler Oslo Universitetssykehus (OUS) sin egen test som skal både bli billigere og ha bedre kapasitet, men vil ta noe lengre tid å få klare.

– Kittene vi har bestilt vil være ferdig utprøvd i løpet av noen uker, og forhåpentligvis være tilgjengelig for personer da. Men testen de utvikler på OUS er en test de lager selv og tar lengre tid å prøve ut. Begge disse testene er laboratorietester, men det er to ulike måter å måle antistoffer på, sier Kran.

Via fastlege

Antistoffer kan påvises hos de fleste etter 2-3 uker, kanskje også tidligere for noen. Det er foreløpig ikke avklart hvordan en slik test skal tilbys, men FHI ser for seg en løsning via fastlegen.

– Men det er ønskelig å tilby en testing via fastlegen, og det vil forhåpentligvis åpne for mange etter hvert. I tillegg er det ønskelig å gjøre et studie fra et representativt utvalg i ulike deler av befolkningen, sier Kran.

Hun understreker at testene vil være av en helt annen kvalitet og basere seg på en annen teknologi enn hjemmetestene som eksisterer i dag.